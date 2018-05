POMERIGGIO 5/ Anticipazioni e ospiti 23 maggio: boom di ascolti e ultime puntate dedicate al Grande Fratello

Dalla cronaca al Grande Fratello 2018, ecco i temi della nuova puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, 23 maggio, con nuovi ospiti e interviste esclusive

23 maggio 2018 Redazione

Pomeriggio 5

Pomeriggio 5 si avvia verso il fine settimana dopo l'ottimo risultato di ascolti raggiunto ieri pomeriggio. A quanto pare una puntata ricca ha permesso a Barbara D'urso di lasciare molto dietro il suo competitor diretto, La vita in diretta. Complice il Grande Fratello 2018 e le ultime rivelazioni a poche ore dalla puntata, Pomeriggio 5 ieri ha tenuto incollati allo schermo oltre 2 milioni di spettatori sia nella prima parte che nella seconda e la terza anche se con share diverso. In particolare, in apertura, la d'Urso ha portato a casa il 18,6% di share che si è alzato quasi al 20% nella seconda parte e che è tornato a scendere al 16,4% nella terza e ultima parte, i dieci minuti in cui si torna dalla pubblicità e si passa il testimone al quiz del preserale. La conduttrice ha molto da gongolare e non solo per i risultati del suo talk show ma anche per quello che è successo ieri sera con il Grande Fratello 2018.

I TEMI DELLA PUNTATA DI OGGI

Proprio i protagonisti del reatliy show di Canale 5 potrebbero animare la parte della puntata dedicata al gossip e all'intrattenimento. Ospiti in studio potrebbero essere gli eliminati di ieri sera ovvero Angelo Sanzio e Lucia Bramieri reduce di una serata movimentata tra eliminazione, guerra per il telegatto con il misterioso Alfredo e poi le liti in studio con gli altri gieffini. Meno scalpore per l'eliminazione del ken italiano che ieri sera ha lasciato la casa a sorpresa con la seconda eliminazione. Come sempre la puntata si aprirà con la cronaca e con i casi che creano più scalpore sui social e presso l'opinione pubblica.

