Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 23 maggio 2018: mercoledì molto impetuoso per l'Acquario

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 maggio 2018. Previsioni segno per segno: mercoledì molto impetuoso per l'Acquario, Bilancia chiamata a pensare positivo

23 maggio 2018 Fabio Belli

OROSCOPO DI PAOLO FOX, MERCOLEDI' 23 MAGGIO

Le previsioni segno per segno dell'Oroscopo di Paolo Fox. Acquario: avete un mercoledì molto impetuoso. Entro sabato potrete fare anche delle scelte riguardanti il lavoro. Urano si è collocato in una posizione dissonante rispetto al vostro segno. Questo implica la possibilità di grosse scelte. Non allontanatevi dalla saggezza e dall'accuratezza. Amici della Bilancia, cercate di essere meno ansiosi. Dovete pensare in positivo. In passato vi è stato un momento di difficoltà e anche di stop nella vostra vita, ma ora è il momento di ripartire. Giornata un po' pesante, con una settimana che comunque è interessante. Vi sono dei cambiamenti. Apparite molto suscettibili nei confronti delle trasformazioni che vi riguardano.

AMORE AL TOP PER...

Per quanto riguarda l'amore per i nati sotto il segno del Toro, cercate stabilità, ma poi vi innamorate di persone che appaiono molto diverse da voi.Vergine: il cielo continua ad essere molto positivo e vi porta a dimenticare le preoccupazioni vissute nelle ultime due settimane. Per il Capricorno in amore si prospetta un avvicinamento di una persona che dovrebbe darvi una serie di sicurezze. Da giovedì la Luna transiterà nel segno della Bilancia e vi porterà dei vantaggi in amore. Gli impegni nell'ambito lavorativo stanno sottraendo tempo prezioso alla sfera sentimentale per i Pesci.

LAVORO AL TOP PER...

Amici del Leone, se qualcuno vi offre un'opportunità approfittatene. Non considerate la gente che è invidiosa e vi circonda. Lo fanno spesso per sminuirvi. Attenzione a Marte che comunque è in opposizione e che porta una serie di situazioni critiche nella vostra vita. State attenti ai segni come Scorpione e Acquario. Amici della Vergine, vi sentite molto forti e chi di voi vuole realizzare un bel progetto per i prossimi mesi, lo vedrà realizzato. Alla fine di questo mese e per gli inizi di giugno, molte porte si apriranno a favore dei nati sotto il segno del Capricorno. Avete avuto pazienza e coraggio e questo porterà dei grandi vantaggi.

