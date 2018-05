Pippo Fava/ Chi è? Un vero esempio anche per i giovani giornalisti (Prima che la notte)

Pippo Fava, nel film ripercorse le gesta del giornalista vero esempio per i giovani che vogliono affrontare questo mestiere. Daniele Vicari lo racconta. (Prima che la notte)

Pippo Fava, Prima che la notte: Daniele Vicari

Scrittore e giornalista, il carisma di Giuseppe 'Pippo' Fava gli ha permesso in poco tempo di diventare il direttore del Giornale del Sud e di mettere al centro la sua lotta contro la mafia grazie al giornale che ha fondato, I Siciliani. E non è solo in questa azione che è racchiuso il coraggio dell'intellettuale, ma anche in tutti i passi che ha voluto compiere nella sua vita. A partire dalla decisione di attorniarsi al Giornale del Sud di un gruppo di redattori giovani, privi di qualsiasi corruzione ideologica, fra cui figurava anche l'amico Michele Gambino ed il figlio Claudio Fava. A 34 anni di distanza da quel 5 gennaio dell'84, il ricordo di Pippo Fava continua grazie alle innumerevoli gesta fatte dal giornalista. Puntigliosità, caparbietà, attenzione.

Sono tutte doti che Leone Zingales, vice presidente dell'Unci, ha sottolineato nel suo intervento in occasione dell'ultimo anniversario della morte del giornalista. Autore di una strada che ha spianato, sia con la sua vita che con la morte, a tanti cronisti di oggi che possono lottare contro le difficoltà di questo periodo storico. Una lotta per la verità e giustizia che costerà a Fava la sua stessa vita. Impossibile che le sue domande e indagini non infastidissero i boss e i colletti bianchi, ricorda Meridiano News. Troppe le denunce, le inchieste, i servizi televisivi contro la piaga di tutti i secoli, la cui esistenza all'epoca dei fatti veniva ancora smentita da politici e istituzioni. Le accuse che Pippo Fava ha lanciato tramite il suo giornale contro l'imprenditoria e Cosa Nostra, spingeranno il boss catanese Benedetto 'Nitto' Santapaola, a richiedere il suo omicidio. Cinque colpi di pistola che porranno fine alla vita del giornalista, nonostante quest'ultimo girasse da tempo armato, sicuro che le sue parole avrebbero infastidito i piani alti di Cosa Nostra.

PIPPO FAVA: IL RITORNO DI UN GRANDE MAESTRO

Il Pippo Fava descritto da Daniele Vicari nel suo film Prima che la notte, viaggia su binari diversi da quelli percorsi dalla stampa nazionale in tanti anni. Sono tanti gli aspetti del giornalista rimasti in secondo piano rispetto al suo tragico delitto, al motivo ultimo che ha spinto Cosa Nostra a voler uccidere chi infastidiva fin troppo le attività mafiose. Ed è forse così, come ricorda il figlio Claudio Fava a Che tempo che fa, che si è data fin troppa importanza alla morte del giornalista come evento in sé, perdendo al contempo il suo significato. E' innegabile che quel gennaio dell'84, Pippo Fava sia stato ucciso con diversi colpi di pistola perché tacesse in via definitiva, ma per poter comprendere che cosa è accaduto realmente quel giorno, bisogna andare a ritroso nel tempo. Scoprire la personalità del giornalista, il suo rapporto con i 'carusi', i ragazzi di cui vorrà circondarsi per la redazione del Giornale del Sud.

Ed è sempre in quell'omicidio che Pippo Fava diventa simbolo di giornalismo, sottolineano Michele Gambino e Daniele Vicari a Adnkronos, di quella lotta a favore della verità. Per questo al centro del film di Vicari ci sarà la costruzione del suo giornale e della volontà di tanti giovani giornalisti di realizzare un'impresa di questo tipo. Gambino faceva parte di quel particolare gruppo di ragazzi, che rappresenta anche un'avventura che ancora oggi si dovrebbe vivere. Il Maestro Pippo Fava, con la sua energia, passione e cultura, con il suo forte carisma, si è rimesso in gioco ad oltre 50 anni d'età per forgiare le generazioni future.

