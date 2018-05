Prima che la notte, il film su Pippo Fava/ Su Rai 1 la storia del giornalista ucciso da cosa nostra

Su Rai 1, in occasione della Giornata della legalità, va in onda "Prima che la notte", il film di Daniele Vicari sul giornalista Pippo Fava, interpretato da Fabrizio Gifuni.

23 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Fabrizio Gifuni è Pippo Fava in "Prima che la notte"

Questa sera, mercoledì 23 maggio, su Rai 1 in occasione della Giornata della Legalità va in onda onda a partire dalle ore 21.25 il film tv “Prima che la notte”. Il film racconta la storia del giornalista Pippo Fava ucciso dalla mafia il 5 gennaio 1984 ed è tratto dall’omonima opera letteraria di Claudio Fava (figlio di Pippo) e Michele Gambino (uno dei “carusi” con cui Fava fondò I Siciliani). Il regista è Daniele Vicari, noto per il film “Diaz”, ha così ricordato il giornalista: “Pippo Fava era un uomo libero, un artista, un autore di teatro, oltre che un giornalista. Il suo giornalismo era atipico, spregiudicato, ma etico. Fava era convinto che un giornalismo fatto di verità potesse cambiare il mondo. Per questo cercarono di mascherare la sua morte con banali storie di corna… Ci vollero anni per accertare che era stato ucciso dalla mafia”, si legge su Rolling Stones. Il giornalista siciliano è interpretato da Fabrizio Gifuni e al suo fianco troviamo Dario Aita e Lorenza Indovina, rispettivamente nei panni del figlio Claudio e della moglie Lina. Il film “Prima che la notte” è frutto di una coproduzione Rai Fiction – IIF ed è prodotto da Fulvio e Paola Lucisano.

Prima che la notte, la trama del film tv

Dopo aver conseguito importanti successi nel cinema, in tv, alla radio e in teatro, nel 1980 Pippo Fava decide di tornare a Catania. Gli viene offerta la direzione di un quotidiano nella sua città, che anni prima aveva lasciato per trasferirsi a Roma. Fava dà vita a redazione di giovani studenti universitari, mentre per le strade di Catania scoppia una vera e propria guerra di Mafia. Fava e i suoi “carusi” iniziano a raccontare quel sistema, a nominare gli innominabili, a ricostruire i fatti. Il primo nome che stampano in prima pagina è quello di Nitto Santapaola, un uomo molto rispettato a Catania, un capo mafia a Palermo. Le indagini proseguono, finché gli editori si presentano in redazione nel cuore della notte ordinando di fermare le macchine. Fava viene licenziato, i suoi ragazzi occupano la redazione ma le loro proteste non servono molto. Ma Fava non si arrende e con i suoi carusi fonda il mensile “I Siciliani”. Sulla copertina del primo numero appaiono quattro uomini in gessato grigio che brindano soddisfatti: sono i Cavalieri del lavoro di Catania. Nel lungo articolo si parla di tutto: le scorrerie, le protezioni politiche, le relazioni pericolose, le torbide amicizie col mafioso Santapaola. La prima edizione viene esaurita in due ore e le successive quattro ristampe, che esauriscono in fretta. Il giornale cresce di mese in mese, segnando inesorabilmente il destino di Pippo Fava: il 5 gennaio 1984 viene ucciso con cinque colpi alla nuca.

