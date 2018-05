Raoul Bova e Rocio Munoz Morales/ Foto, La dedica d’amore: “E’ bello condividere la vita con te…”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, la dedica d’amore dell'attore romano: “E’ bello condividere la vita con te…”, ecco la fotografia di Instagram.

23 maggio 2018 Valentina Gambino

Raoul Bova, la dedica d’amore alla sua Rocio

Raoul Bova, nonostante l’estrema riservatezza si è lasciato andare ad una dedica d’amore nei confronti della compagna Rocio Munoz Morales. Postando uno scatto insieme sul suo profilo ufficiale di Instagram, l’attore ha dedicato alla conduttrice e attrice, parole di stima e profondissimo amore. Lei infatti è al timone della versione spagnola di Ballando con le stelle e l’ex nuotatore ha voluto regalare il suo personale in bocca al lupo per inizio della nuova esperienza. "Mi emoziona sapere che sei tornata nella tua terra con un'opportunità meravigliosa - si legge nel post - circondata da belle persone, piene di entusiasmo ed energie positive. In bocca al lupo per questa sera a Bailando con Les estrellas. Noi siamo sempre insieme, è bello condividere ogni momento della vita con te... Con toda l'alma. #love", ha scritto Bova facendo arrivare tutto il suo amore alla compagna seppur a distanza.

In Spagna insieme a Rocio Munoz Morales anche la piccola Luna, la figlia avuta proprio da Raoul Bova. Quando la conduttrice deve dedicarsi al nuovo impegno televisivo, di lei si occupano con amore i nonni materni. Ma presto a quanto pare, l’attore potrebbe anche volare da loro per fargli una bellissima sorpresa. La 29enne ha avuto modo di rispondere anche alla dedica del suo compagno: “Te amo con toda mi alma… Già mi manchi Raoul”, ha sottolineato attraverso le sue Instagram Stories. Il 46enne inoltre, è stato paparazzato tra le pagine del settimanale Nuovo, intento ad allenarsi a bordo piscina cercando di mantenere intatti gli addominali scolpiti. L'attore è tornato al suo vecchio amore: il nuoto. Tanti i commenti da parte dei fan di entrambi: “Siete una coppia bellissima. Sono sicura anche nell’anima. Vi auguro tutto l’amore del mondo. E grazie di condividere qualcosa con noi”, “Siete Bellissimi, stupendi e incantevoli. In bocca al lupo ROCIO ti auguro tutto il bene del mondo un bacio grande anche a te Raoul e alla piccola Luna”.

