SCANZONISSIMA/ Ospiti e diretta 23 maggio: Mietta e Mudimbi capisquadra

Scanzonissima, anticipazioni 23 maggio: Gigi e Ross conducono il secondo appuntamento del nuovo game show di Raidue. Mietta e Mudimbi sono i capisquadra della serata.

23 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Gigi e Rossi - Scanzonissima

Oggi, mercoledì 23 maggio, in prima serata su Raidue, va in onda la seconda puntata di Scanzonissima, il nuovo game show musicale condotto da Gigi e Ross. In ogni appuntamento, due squadre, guidate da due cantanti, si sfidano su diverse prove canore. Nonostante l’ironia di Gigi e Ross, Scanzonissima non ha conquistato il pubblico e gli addetti ai lavori. Il primo appuntamento, infatti, è stato seguito solo da 1.265.000 spettatori pari al 5.4% di share. Il format è stato adattato in 27 Paesi, tipo «Sing if you can» in Gran Bretagna, «Canta si puedes» in Spagna, «Killer Karaoke» negli Usa. Un programma allegro e nel complesso divertente, ma che è considerato qualcosa di già visto. A Scanzonissima si canta su piedi nudi su ceci, pasta secca e mattoncini Lego, ma anche in una vasca con dell’acqua ghiacciata. Un game show musicale il cui obiettivo è semplicemente quello di far divertire il pubblico.

SCANZONISSIMA, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA: MIETTA E MUDIMBI CAPISQUADRA

Quali giochi animeranno la seconda puntata di Scanzonissima? Quali personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica saranno i componenti delle due squadre pronte a sfidarsi? Anche questa settimana, i protagonisti delle sfide musicali più avvincenti dovranno confrontarsi con giochi che metteranno alla prova la loro resistenza. Dovranno cantare camminando a piedi nudi su ceci e uova, calati in una vasca di acqua ghiacciata, in equilibrio su un disco rotante. Le due squadre, capeggiate da Mietta e Mudimbi, saranno composte da Filippo Bisciglia, Valeria Graci, Benedetta Mazza, Barbara Foria, Francesco Cicchella e Sergio Muniz. Quale sarà la squadra vincente? Il giudice supremo della sfida sarà la misteriosa e sensuale voce femminile che aleggerà nello studio.

© Riproduzione Riservata.