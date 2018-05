Selvaggia Lucarelli vs Nina Moric/ "Contro il cyberbullismo chi spalleggia post sessisti": poi cancella tutto

Selvaggia Lucarelli contro Nina Moric: dopo le parole della modella contro il cyberbullismo, la giornalista pubblica un post polemico su Instagram, ma poi cancella tutto.

23 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Selvaggia Lucarelli contro Nina Moric. La giornalista continua a portare avanti la querelle contro il Grande Fratello e dopo aver ascoltato le parole della modella sul cyberbullismo, dice la sua attraverso un post pubblicato sui social. Dopo la maglietta con la frase sessista indossata da Luigi Favoloso che è stato poi squalificato dal gioco, la Lucarelli torna a parlare del reality che, ieri sera, ha ospitato in studio Nina Moric. La modella, la settimana scorsa, era entrata nella casa più spiata d’Italia per un confronto con Favoloso scatenando accese critiche nei suoi confronti per il suo aspetto fisico. La Moric, infatti, è stata travolta da offese e critiche dagli utenti che l’hanno accusata di essere totalmente cambiata per l’uso della chirurgia estetica. Ferita e arrabbiata, Nina ha scelto di difendersi nello studio del Grande Fratello puntando il dito contro il cyberbullismo che, spesso, porta alla morte le vittime incapaci di reagire. “Io non mi devo giustificare davanti a nessuno, però voglio dire una cosa: che si facciano un esame di coscienza, perché un giorno i vostri figli potrebbero subire questo stesso trattamento, per il quale moltissime persone hanno compiuto gesti estremi. Prima di accusare chiunque sui social, riflettete", ha detto la Moric scatenando la reazione della Lucarelli.

SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA NINA MORIC

La reazione di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere. Su Instagram, la giornalista e giudice di Ballando con le stelle ha pubblicato un collage con il quale punta il dito contro Nina Moric. Secondo la Lucarelli, la Moric rea di schierarsi in tv contro il cyberbullismo si schiererebbe in tv contro il cyberbullismo, ma sui social, sarebbe sostenitrice di pagine Facebook che inneggiano all’odio e alla violenza. Selvaggia Lucarelli, poi, non risparmia una frecciatina neanche a Barbara D’Urso. “Quindi quella che faceva i complimenti agli admin di Pastorizia perché pubblicavano post sessisti e minacce, ora insegna a combattere il cyberbullismo spalleggiata dalla D’Urso. La dignità, Dio Santo”, sono le parole scritte dalla Lucarelli che, tuttavia, poco dopo, ha rimosso il post.

