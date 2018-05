Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne: il cavaliere pronto per l'esclusiva con la dama?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo ancora sotto i riflettori al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere ha preso ancora tempo per dare l'esclusiva alla dama pugliese.

23 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ursula a Uomini e Donne

Sossio Aruta e Ursula Bernnardo sono stati sotto i riflettori al trono over di Uomini e Donne. Nelle ultime puntate si è a lungo parlato del cavaliere e della dama che fanno discutere dentro e fuori dallo studio. Gianni Sperti è convinto che i due abbiano una storia e chiede di poter visionare i loro cellulari per scoprire se ci sono dei messaggi compromettenti. Sossio non cede rivendicando la sua privacy: “Sossio, ma se hai cancellato la chat, dallo a Gianni. Tutte le conversazioni sono normali, basta che non ci sia scritto tra due settimane usciamo, tutto qui”, dice Maria De Filippi. Ursula, invece, acconsente a mostrare alla redazione il suo cellulare: “La redazione ha controllato il telefonino di Ursula e nell’ultima settimana non c’è nulla che faccia pensare a una storia tra loro due”, comunica Maria De Filippi, smontando l’ipotesi di un accordo tra i due. Nel corso della puntata Sossio ha detto di aver bisogno ancora di una settima per decidere se dare l’esclusiva a Ursula: avrà preso la sua decisione?

Arriverà l'esclusiva?

Sui social i fan di Uomini e Donne hanno commentato il temporeggiare di Sossio nei confronti di Ursula: “Se uno deve pensare all'esclusiva per settimane, dopo aver fatto comunque i por*i comodi, significa che non è proprio interessato alla donna che frequenta. Sossio non è l'unico separato, con figli, e soprattutto dare l'esclusiva non significa impegnarsi per la vita”, “Sossio: ‘Ci penso un'altra settimana all'esclusiva’. Già è una risposta. Il tempo che finisce il programma” e “Sossio: ‘Mi prendo un’altra settimana…’ Neanche i giudici della Cassazione…”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Altri esprimono la loro antipatia per il calciatore: “Ma perché Sossio non la smette di fare il co***one alla sua età?”, “A maggio, Maria stanca di Sossio come i prof con gli studenti che vogliono bocciare” e “Sossio che ha il terrore di uscire dal programma. Le sta girando tutte per non rischiare. Un poveraccio”.

