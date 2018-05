THE BOURNE ULTIMATUM - IL RITORNO DELLO SCIACALLO/ Su Rete 4 il film con Matt Demon (oggi, 23 maggio 2018)

The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 maggio 2018. Nel cast: Matt Damon e Julia Stiles, alla regia Paul Greengrass. Il dettaglio.

23 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST MATT DAMON

Il film The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 maggio 2018, alle ore 21,15. Ispirato a un romanzo di grande successo di Robert Ludlum, il film è uno spy-thriller di grande successo datato 2007 prodotto dalla Universal Pictures. Il regista è Paul Greengrass, che aveva già diretto nel 2004 'The Bourne Supremacy', sequel del film uscito nel 2002 'The Bourne identity', una saga scritta prima per le librerie da Ludlum, in seguito portata nel cinema con l'assistenza diretta in sceneggiatura dello stesso scrittore. Ma Greengrass dirigerà anche 'Jason Bourne', quinto episodio della saga che avrà sempre e comunque un assoluto protagonista, Matt Demon. È infatti l'attore del Massachusetts il collante di tutta la saga su Grande schermo, ruolo attorno al quale hanno via via decretato i casting ideali. In questo episodio, accanto a Demon, troviamo di nuovo la bella Julia Stiles, un'attrice che sa legarsi a saghe importanti, come lo fu nel suo ruolo comprimario in 'Dexter', non è però riuscita a sfruttare l'occasione dorata per un salto di qualità che tutti si attendono da anni, un'attrice ideale per serie tv che forse attende ancora la maturità da esprimere nel cinema. Nel cast anche il grande Albert Finney, britannico protagonista del teatro inglese che nel cinema ha lasciato un grande ricordo di se in pellicole di alto valore come 'Big Fish', 'Un'ottima annata' diretto da Ridley Scott, nel 2012 l'ultima traccia di se nel cinema con l'ottimo 'Skyfall' per la regia di Sam Mendes. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE BOURNE ULTIMATUM -IL RITORNO DELLO SCIACALLO, LA TRAMA DEL FILM

Jason Bourne non muta affatto il suo stile di vita, sicario di professione, si reca prima a Mosca, in seguito a Parigi, evitando ogni tentativo di cattura da parte dei servizi segreti di ogni paese, una vera 'Primula rossa' dello spionaggio moderno, inafferrabile e scaltra. A Londra incontra Simon Ross, giornalista che già in passato, conoscendo l'addestratore di Bourne a Torino, aveva raccolto materiale sulla spia ma durante il colloquio informale tenuto congiuntamente, un commando sicario lo uccide e Jason riesce solamente a salvare il contenuto della valigetta top secrete che il giornalista portava con se. Dai documenti si evince che Ross era su un caso di spionaggio di alto livello di sicurezza internazionale, dovrà quindi recarsi a Madrid, città nella quale incontrerà l'amica e collega Nicolette "Nicky" Parsons (Julia Stiles), per cercare insieme Neal, l'addestratore di Bourne ora in Marocco per rifugiarsi dopo avere saputo dell'omicidio di Ross. La coppia Bourne/Parsons si sposta dunque a Tangeri dove si chiuderà il cerchio visto che Noah Vosen (l'attore david Strathairn) li attende per definire i conti con tutti, iniziando proprio da Neal Daniels. Chi aiuterà chi? Ci saranno doppi giochi o in questo gioco legato allo spionaggio l'amicizia comunque definirà i ruoli determinanti?

