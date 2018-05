THE WEDDING DATE - L'AMORE HA IL SUO PREZZO/ Su Canale 5 il film con Debra Messing (oggi, 23 maggio 2018)

The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoeldì 23 maggio 2018. Nel cast: Debra Messing e Dermot Mulroney, alla regia Clare Kilner. Il dettaglio.

23 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST DEBRA MESSING

Il film The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo va in onda su Canale 5 oggi, mercoeldì 23 maggio 2018 alle ore 21.25. La regia del film è stata affidata a Clare Kilner, rinomata negli States e nelle serie televisive più che nei circuiti internazionali cinematografici, comunque abile nel rendere dolcissima questa commedia a tratti un po' troppo manierista, comunque dignitosa. Nel cast, protagonista del film, la bella attrice americana Debra Messing, davvero brava in questo genere in cui la dolcezza vale più dell'azione e lo dimostrò ne 'Il profumo del mosto selvatico' in un cast nel quale Anthony Queen, Keanu Reeves e Giancarlo Giannini componevano un tris di mostri del cinema, lo dimostrò anche in '... e alla fine arriva Polly' del 2004 come in 'Purple Violets' del 2007, un'attrice 'old style' per certi aspetti come lo erano le grandi interpreti del cinema passionale, un ruolo oggi oramai in estinzione. Protagonista maschile della storia sentimentale accanto a Debra Messing, Dermot Mulroney, marito della due volte candidata agli Oscar Catherine Keener, interprete di pellicole per il grande schermo e per la televisione tra cui la serie 'NBC'. Ma Mulroney lo ricordiamo per 'Il matrimonio del mio migliore amico' di Hogan, 'La sicurezza degli oggetti' con la regia di Rose Troche, il recente 'Il domani è tra di noi' nel cui cast figurano anche Idris Alba e Kate Winslet. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

THE WEDDING DATE - L'AMORE HA IL SUO PREZZO, LA TRAMA DEL FILM

Kat Ellis è single e vive nella Grande Mela. Deve però tornare in patria, Kat è londinese, invitata come damigella d'onore al matrimonio della sorellastra, una faccenda che non la entusiasma, tanto meno quando scopre che il testimone maschile altri non è che l'ex fidanzato Jeffrey con cui ha rotto da anni. Una situazione che Kat avrebbe evitato e che forse non l'avrebbe convinta a lasciare la sua confort zone newyorkese se avesse saputo per tempo la situazione per lei imbarazzante. Non per Edward che sogna un ritorno di fiamma con l'ex ancora amata. In ogni caso Kat decide di rendere pan per focaccia all'ex, comunque di farlo ingelosire, motivo per il quale assume il gigolò Nick Mercer, con il quale civetterà in pubblico al fine di vedere la reazione degli invitati ma, soprattutto di Jeffrey. In una notte di rivelazioni Kat scopre anche il motivo per cui l'ex la lasciò e fu un'altra donna, cosa che la fa imbestialire. Comunque tra lei e Nick, nel frattempo, scocca la scintilla che si spegnerà nel momento in cui Kat scopre che il gigolò, amico del suo ex, sapeva tutta la storia tra Jeffrey e l'amante di allora, la donna che portò l'uomo a lasciare Kat. Ciò rende ancora più arrabbiata Kat che molla tutto per tornare a New York, Nick, professionalmente, le rende i soldi avuti in anticipo ma tutto non finisce così, Cupido è scaltro e sa come scoccare le sue frecce prese da una faretra beffarda e ruffiana ...

