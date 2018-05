Uomini e Donne/ "Marco Cappagli sta mentendo": segnalazione shock per Gemma Galgani! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Marco Cappagli sta fingendo con Gemma Galgani? Nadia Rinaldi avverte la dama: "Tina Cipollari ha ragione!"

23 maggio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Marco Cappagli

I sospetti su Marco Cappagli sono sorti a molti telespettatori del trono Over di Uomini e Donne. Tanti trovano poco credibile l'interesse che il cavaliere 57enne, ex spogliarellista e attualmente personal trainer, sta manifestando nei confronti di Gemma Galgani. A metterlo ulteriormente in cattiva luce è però una testimonianza che non gioverà alla sua credibilità. A parlare di Marco è Nadia Rinaldi, che avrebbe - secondo una testimonianza fatta dallo stesso Cappagli in un'intervista - amicizia col cavaliere in questione. Nadia però smentisce questa amicizia e, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, svela: "Sinceramente non me lo ricordo. Una cosa è certa: non è un mio amico. I miei amici sono altri, pochi e veri. Non ho il suo numero di telefono, non so chi sia... semplicemente l'ho visto qualche volta in televisione".

NADIA RINALDI AVVERTE GEMMA: TINA HA RAGIONE SU MARCO

È per questo che l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi vuole mettere in guardia Gemma Galgani. "Forse Tina Cipollari ha ragione: Marco sta partecipando al programma di Maria De Filippi per farsi pubblicità. - dichiara Nadia Rinaldi - Ormai tutti fanno il possibile per apparire in televisione e per farsi notare, anche vantando amicizie e conoscenze che non esistono. Ma voglio avvisarlo di una cosa!" Così prosegue: "Voglio essere chiara: né lui né altri si devono permettere di dire menzogne sul mio conto o di usare il mio nome per alcun motivo. Questo non mi piace". Nadia Rinaldi conclude dando una sua impressione sulla Galgani: "Tina probabilmente fa bene a mettere in guardia Gemma. A volte la Galgani sembra Alice nel paese delle meraviglie. Nonostante le sue rughe, crede a tutto con tanta ingenuità. In questo caso, dunque, Tina ha ragione". Gemma ascolterà questo consiglio?

