Uomini e Donne/ Nicolò Brigante e Virginia Stablum: "Convivenza? Lo desideriamo entrambi e.." (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante e Virginia Stablum pronti alla convivenza? "Ci stiamo pensando eccome" e risponde a Marta Pasqualato

23 maggio 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante e Virginia Stablum

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore, appena nata, tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Uomini e Donne li ha uniti e ora vivono la loro vita da coppia "da pendolari". Virginia, infatti, vive a Trento, Nicolò invece a Catania, una grande distanza che i due presto però colmeranno. Lo ammette proprio Nicolò nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv. "Convivenza? Ci abbiamo pensato eccome. - svela l'ex tronista di Uomini e Donne, che poi ammette - Lo desideriamo entrambi e ne abbiamo parlato più volte. Però non abbiamo fretta. Proprio perché entrambi teniamo moltissimo al nostro rapporto, vogliamo fare le cose con calma, sena correre il rischio di bruciare le tappe". Un passo alla volta, quindi, per la coppia, anche se di dimostrazioni importanti da parte di Nicolò ce ne sono già state, visto che ha portato la sua Virginia a conoscere tutta la famiglia in Sicilia.

NICOLO' BRIGANTE "RISPONDE" A MARTA PASQUALATO..

In molti hanno definito, durante il percorso fatto a Uomini e Donne, Virginia Stablum "moscia". La stessa rivale Marta Pasqualato ha più volte ribadito che tra i due fuori non ci sarebbe stata "l'emozione e l'alchimia" che avrebbero invece avuto loro due e che per questo Brigante aveva fatto la "scelta più facile". Nicolò non è però della stessa opinione e quasi sembra rispondere alle illazioni di Marta quando racconta: "Quando ho scelto Virginia a Uomini e Donne ero certo di aver preso la decisione giusta. Però non ero sicuro che la grande intesa nata fra noi in televisione sarebbe continuata anche fuori dal programma. - così conclude - E invece Virginia mi ha stupito: perché più le sto vicino, più mi piace. Lei non è solo bellissima: è dolce, rassicurante. Mi fa stare bene. E poi tra noi c'è una grande attrazione fisica e la passione è alle stelle"

