X FACTOR 2018, I NUOVI GIUDICI/ Pubblico felice di Lodo de Lo Stato Sociale, ma che polemica su Asia Argento

X Factor 2018: novità nella giuria della nuova edizione. Asia Argento e Lodo de Lo Stato Social in pole per prendere il posto di Levante e Manuel Agnelli.

23 maggio 2018 - agg. 23 maggio 2018, 15.59 Stella Dibenedetto

X Factor

Non sono ancora ufficiali i nomi dei due nuovi giudici che affiancheranno Mara Maionchi e Fedez a X Factor 2018. I rumors emersi oggi però parlano della possibilità di vedere nel talent show Lodo de Lo Stato Sociale e soprattutto Asia Argento. Se il leader della band arrivata seconda al Festival di Sanremo 2018, con il brano "Una vita in Vacanza", è stato accettato con toni di entusiasmo sui social network è già scattata la polemica in merito ad Asia Argento. La figlia del maestro dell'horror Dario ha grandissima esperienza soprattutto su come si calca un palcoscenico e ovviamente sarà molto utile nel giudicare la personalità di chi si alternerà sul palcoscenico, ma c'è comunque perplessità da parte del pubblico sul fatto che non sia una cantante. Parole che ovviamente creeranno polemiche e alle quale Asia Argento, qualora fosse davvero chiamata, risponderà direttamente sul palcoscenico. (agg. di Matteo Fantozzi)

MARA MAIONCHI E FEDEZ CONFERMATI

Grandi novità nella giuria di X Factor per la nuova edizione. I provini per scegliere i nuovi concorrenti del talent show di Sky sono già cominciati e la produzione sta cercando i componenti della giuria che, a breve, dovranno cominciare a lavorare partecipando alle audizioni. I giudici dovrebbero essere diversi da quelli dello scorso anno. Al momento, infatti, le uniche certezze riguardano Mara Maionchi e Fedez che torneranno a coprire il ruolo di giudici. Non ci saranno, invece, il leader degli Afterours, Manuel Agnelli, che ha sempre definito quella di X factor un’esperienza passeggera e Levante che saluta dopo una sola stagione. Le indiscrezioni sui nomi che dovrebbero prendere il posto dei giudici uscenti sono tante, ma nelle ultime ore, sono balzati in pole quelli di Asia Argento e Lodo de Lo Stato Sociale che, probabilmente, saranno i nuovi giudici di X Factor.

X FACTOR 2018: ASIA ARGENTO E LODO DE LO STATO SOCIAL IN GIURIA?

Secondo quanto riporta Il Giornale, le voci che vorrebbero Lodo de Lo Stato Sociale nella giuria di X Factor starebbero trovando conferma. L’altro nome balzato in cima alle preferenze è quello di Asia Argento che andrebbe ad occupare una poltrona che, in passato, è stata anche dell’ex compagno Morgan. Resta, invece, un sogno quello di avere Maria De Filippi che continua ad essere la regina di canale 5 e difficilmente lascerà Mediaset per tentare l’avventura a Sky. Al momento, dunque, i nomi di Lodo e Asia Argento restano quelli più forti. L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma potrebbe arrivare molto presto visto che la macchina di X Factor è già ripartita.

