ALESSIA PRETE / Le lacrime dopo l'incontro con la madre: "Non avete capito niente di me" (Grande Fratello)

Alessia Prete appare molto turbata dopo l'incontro con la madre avvenuto nella puntata del Grande Fratello di martedì. La concorrente si sente giudicata e criticata.

24 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Alessia Prete è rimasta particolarmente turbata dopo l'incontro con la madre avvenuta nella puntata del Grande Fratello 15 dello scorso martedì. La concorrente non si è sentita tranquillizzata, come avrebbe desiderato, in merito alla sua relazione con Matteo Gentili, ma piuttosto si è sentita rimproverata e criticata. Ad esprimere il suo stato d'animo è stata lei stessa la mattina successiva, confidando a Veronica e Lucia: "Invece che dirmi 'Ale ormai è finita questa esperienza, vivitela' mi sono sentita nuovamente rimproverata. Qui dentro io ho dimostrato di essere una persona che prima di agire ragiona. Ho fatto del male a qualcuno?". Ha inoltre confermato alle amiche di voler avere Matteo Gentili al suo fianco quando tornerà a casa dopo la fine del reality show: "Io gliel'ho detto ieri e Matteo, quando arrivo la prima volta a casa deve esserci lui perché se io arrivo da sola mi mangiano".

DELUSIONE E LACRIME PER ALESSIA PRETE

Dopo essersi sfogata con le amiche, Alessia Prete ha continuato ad apparire turbata e delusa per il turbolento faccia a faccia con la madre. Per tutta la giornata la concorrente del Grande Fratello ha faticato a nascondere il proprio stato d'animo, parlando tra sè e sè di qualcosa che sembrava proprio connesso alle dichiarazioni avvenute nella diretta del martedì sera. "Basta poco e le cose cambiano. Non avete capito niente di me", ha sussurrato a se stessa, lasciando chiaramente intendere che i destinari delle sue affermazioni fossero proprio i genitori. Il turbamento è apparso evidente anche dalle lacrime, che ha faticato a nascondere, e che i coinquilini hanno cercato di asciugare con un po' di buonumore. Oltre a Mariana, Veronica e Lucia, Alessia può infatti fare affidamento anche su Matteo, con il quale ha già iniziato a programmare un futuro insieme dopo la fine dell'esperienza al Grande Fratello.

