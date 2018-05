AMICI 2018/ Ed. 17: le lacrime di Einar e le assegnazioni per il prossimo serale

Amici 2018, ed. 17: sorpresa in occasione del suo compleanno per Einar Ortiz che non trattiene le lacrime. Per gli allievi ancora in gara arrivano le nuove assegnazioni.

24 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Einar Ortiz

Festa a sorpresa per Einar Ortiz in occasione del suo compleanno. Nella casetta blu, Carmen e Lauren, con l’aiuto della produzione regalano un momento di gioia e di grande emozione al cantante in attesa del prossimo serale di Amici 2018. Anche Maria De Filippi, attraverso la sua voce, fa gli auguri ad Einar a cui consegna anche un messaggio speciale da parte della madre. Per Einar è l’occasione per ripercorrere la vita difficile che ha avuto, ricordando anche la prematura morte del padre che non trattiene le lacrime. "Io darei indietro qualsiasi cosa per avere il mio papà [...] Non riesco a superarla sta cosa qua, non so perché, mi ammazza [...] Mio papà era tutto per me”. Maria De Filippi cerca di rincuorarlo: "Il negarsi un affetto per ripicca non porta a niente. Tu non saresti così come sei se non avessi avuto la vita che hai avuto". Per Einar è stato un momento di grande emozione che, forse, potrà dargli la carica giusta per affrontare l’ultimo atto della sua straordinaria avventura.

AMICI 2018: LE ASSEGNAZIONI PER IL PROSSIMO SERALE

Per il prossimo serale, le prove da preparare per gli allievi ancora in gara sono davvero ardue. Irama ha ricevuto l’inedito “Sceglimi” e “Io vorrei non vorrei ma se vuoi” di Battisti. Emma, invece, deve preparare “True Colors” di Cindy Laupers e l’inedito “Dead man Walking”. Carmen, invece, ha ricevuto “Nel Blu dipinto di Blu”. Due brani di spessore per Einar che ha avuto “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco, “Domani è un altro giorno” di Ornella Vanoni. Assegnazioni anche per Lauren Celentano, unica ballerina del serale che, dopo aver vinto il circuito di danza battendo Bryan Ramirez, punta alla finalissima ed eventualmente alla vittoria finale del talent show di Maria De Filippi. La ballerina della squadra blu, per il prossimo serale, deve preparare “Show me how you burlesque” e “Etienne”, una coreografia diretta da Luca Tommassini.

© Riproduzione Riservata.