APES REVOLUTION - IL PIANETA DELLE SCIMMIE/ Su Italia 1 il film con Jason Clarke (oggi, 24 maggio 2018)

Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: Andy Serkis e Jason Clarke, alla regia Matt Reeves. Il dettaglio.

24 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANDY SERKIS

Il film Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 24 maggio 2018, alle ore 21,25. Una pellicola d'azione che vede la partecipazione degli attori Andy Serkis e Jason Clarke ed è stata diretta del 2013 da Matt Reeves, regista americano già famoso per aver curato la regia di film come Cloverfield, Blood Story e The War - Il pianeta delle scimmie, ovvero il seguito di Apes Revolution. Il film diretto da Matt Reeves rappresenta l'ottava trasposizione cinematografica dell'opera romanzata negli anni 60. Quest'ultima ha ispirato la fantasia di diversi sceneggiatori e registi nel corso degli ultimi 50 anni che hanno cercato di ricostruire il romanzo del pianeta delle scimmie in tantissime narrazioni e modalità differenti. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

APES REVOLUTION - IL PIANETA DELLE SCIMMIE, LA TRAMA DEL FILM

Un'epidemia virale ha ormai decimato l'umanità. Il vaccino dell' Alzaimer che avrebbe dovuto debellare per sempre la patologia, si è rivelata letare per esseri umani e in grado di accrescere a dismisura il sistema cognitivo delle scimmie. In tale contesto, Cesare, un esemplare evoluto di scimpanzè, ha assunto il potere assieme ad un folto gruppo i suoi simili, dando vita ad una vera e propria tribù di scimpanzè evoluti e dall'intelligenza sopraffina. I pochi superstiti della città di San Francisco, inoltrandosi nella foresta di Muir woods, incrociano Ash il figlio di Cesare, ferendo il giovane scimpanzè a una spalla. Per fortuna Cesare riesce a placare l'ira del resto del gruppo e l'indomani decide di recarsi presso la base utilizzata dagli umani sopravvissuti come rifugio, intimando loro di non avvicinarsi mai più al loro territorio. Tuttavia Malcolm, uno dei sopravvissuti, decine di porre in essere un tentativo di mediazione con Cesare e il resto della tribù perché il loro villaggio è stanziato nei pressi di una diga molto preziosa che potrebbe permettere agli umani di generare energia elettrica per alimentare ciò che rimane della città San Francisco.

