Alberto Mezzetti lascia il Grande Fratello 2018? / Tarzan confessa: "Spero di uscire martedì"

Alberto Mezzetti vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello 2018? Il noto Tarzan della Casa ammette: “Per come sono messo adesso, spero di uscire martedì”

24 maggio 2018 Anna Montesano

Alberto Mezzetti

La nuova settimana nella Casa del Grande Fratello 2018 inizia tra malumori. Uno dei più malinconici è Alberto Mezzetti. Il Tarzan nella Casa comincia ad accusare la mancanza degli effetti, anche se è soprattutto l'atmosfera creatasi in Casa a scatenare la sua delusione. Nelle ultime ore Alberto ha avuto un forte scontro con Danilo Aquino, con il quale ormai ci sono rapporti incrinati. "L'ovvio è la tua casa, è il mio punto di vista. - sbottato Tarzan contro Danilo - Ti sei dimostrato qui, non sei neanche riuscito ad avvicinarti a una ragazza. Non c'hai dono, non hai intelligenza... Ti ho annientato, tu non è che sei migliorato nei comportamenti..." Lo scontro tra i due continua, poi i due si separano e Alberto si allontana con Simone al quale confessa il suo malessere.

IL MALUMORE DI ALBERTO MEZZETTI

Alberto Mezzetti è pronto ad abbandonare la Casa del Grande Fratello. Lo confermano le sue dichiarazioni, che lo vedono desideroso di uscire, tanto da sperare di essere lui l'eliminato di martedì prossimo. Alberto è infatti in nomination e, di fronte agli ultimi scontri, stanco, il Tarzan della Casa ammette di essere pronto a concludere questa avventura. Di recente, chiacchierando con alcuni ragazzi, ha svelato importanti cose di sé, ammettendo: “Tutti i miei valori si sono riconfermati qui dentro: la bellezza della sincerità, della genuinità, della semplicità. Non ambire a cose materiali ai soldi…non servono a niente. Io magari mi sono responsabilizzato perchè all’età di undici anni è venuto a mancare mio padre”.

