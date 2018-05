Alessia Marcuzzi soffia i Mondiali a Belen Rodriguez?/ "Sarà lei al fianco di Nicola Savino su Canale 5"

Alessia Marcuzzi soffia lo show sui Mondiali a Belen Rodriguez? "Sarà lei al fianco di Nicola Savino su Canale 5. L'argentina retrocede a Italia 1"

24 maggio 2018 Anna Montesano

Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez

Manca ormai pochissimi all'inizio dei Mondiali di Calcio 2018. Presto avrà inizio una lunga programmazione dedicata agli incontri (che purtroppo non vedranno protagonista l'Italia) e ai talk show ad essi dedicati. Mediaset per l’occasione si prepara a mandare in onda su Canale 5 un programma capace di combinare sport e intrattenimento. Le indiscrezioni volevano che alla guida di questo programma fosse stata scelta Belen Rodriguez. La showgirl argentina avrebbe preso in mano le redini del programma dedicato ai Mondiali se non fosse che, proprio in extremis, pare che i piani alti abbiano deciso di puntare su un altro amato volto femminile. Lo scoop arriva direttamente dal settimanale Oggi, nel numero in edicola, che svela come alla guida dello show sia stata invece scelta Alessia Marcuzzi.

ALESSIA MARCUZZI SU CANALE 5, LA RODRIGUEZ SU ITALIA 1

Ecco quanto si legge sul settimanale Oggi: "Alessia Marcuzzi si prepara a tornare in TV a pochi mesi dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Condurrà insieme a Savino la trasmissione sui mondiali di calcio in onda per la prima volta su Canale 5". Se quindi inizialmente i conduttori scelti per questa avventura sarebbero dovuti essere Nicola Savino e Belen Rodriguez, reduce dalla conduzione di Tu Sì Que Vales, adesso in pole accanto a Savino ci sarebbe dunque la Marcuzzi. Qualcosa potrebbe essere andato quindi storto. Secondo il settimanale Oggi, tra le Pillole di Gossip, Belen sarebbe stata scalzata proprio all'ultimo minuto da una conduttrice con maggiore esperienza in questo campo. Non rimarrà però a mani vuote: la Rodriguez si occuperà sempre di Russia 2018 ma nella meno prestigiosa Italia1.

© Riproduzione Riservata.