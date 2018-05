Aurora Ramazzotti/ Poco spazio nel programma? "Va bene così. Un passo alla volta" (Vuoi scommettere?)

Aurora Ramazzotti tornerà questa sera su Canale 5 per il secondo appuntamento di Vuoi scommettere?, lo show che la vede per la prima volta alla conduzione assieme a Michelle Hunziker.

24 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

A vincere la scommessa della prima puntata di Vuoi scommettere? è stata Aurora Ramazzotti, per la prima volta in assoluta in veste di conduttrice assieme a sua madre Michelle Hunziker. In particolare, la figlia di Eros Ramazzotti ha esordito nel ruolo di inviata, raggiungendo un concorrente che a Monopoli ha scommesso di poter assemblare i pezzi di un grosso puzzle tramite il supporto dell'hydrofly. Nel corso della prova, Aurora Ramazzotti ha commentato le gesta del protagonista senza fermarsi un attimo, descrivendo ogni fase della sfida con sicurezza e partecipando, con il dovuto distacco, alle complicate operazioni di recupero acquatico delle tessere e di costruzione del puzzle. E se il concorrente ha perso la scommessa, rinunciando alla possibilità di conquistare il montepremi di 10 mila euro, la stessa cosa non può dirsi per la giovanissima Aurora, che alla sua prima esperienza da inviata per Canale 5 ha dimostrato di avere talento da vendere.

"RACCOMANDATA?", LA REPLICA: "SONO STATA CONTATTATA DA MEDIASET"

Poche interazioni fra madre e figlia, eppure il risultato è stato del tutto convincente: alla loro prima esperienza insieme, una nelle vesti di inviata e l'altra nel ruolo di conduttrice, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno ottenuto un grande successo, portando l'episodio pilota di Vuoi scommettere? a un risultato del tutto convincente. Tre apparizioni in tutto per la figlia di Eros Ramazzotti, che grazie al suo carattere spigliato e al talento ereditato da mamma Michelle è riuscita a intrattenere il pubblico con risultati piuttosto buoni. Eppure, negli ultimi giorni, qualcuno ha avuto modo di di criticare la sua presenza nel programma di Canale 5, tanto da definirla, in virtù dei suoi celebri genitori, come "raccomandata di lusso". Aurora Ramazzotti, però, non si è persa d'animo e, raggiunta dall'Ansa, ha replicato alle critiche ricevute negli ultimi giorni: "Non scegli di nascere in una famiglia con un papà cantante e una mamma showgirl. Magari, vivendolo tutti i giorni, ti appassioni al clima che respiri in casa. Io comunque non ho ricevuto nessuna spinta dai miei genitori, sono stata contattata da Mediaset, non ho cercato nessuno".

POCO PRESENTE NEL FORMAT? "VA BENE COSÌ"

Qualcuno l'ha definita "raccomandata", per altri è apparsa in video troppo poco, altri ancora - i più crudeli - continuano a paragonarla alla sua più celebre madre: sono tante le critiche arrivate all'indirizzo di Aurora Ramazzotti negli ultimi giorni; lei, però, ha risposto a tutti con fermezza, forte di un carattere deciso, forgiato in anni e anni di attacchi social. Raggiunta dall'Ansa, infatti, la figlia di Michelle Hunziker ha rivelato i motivi per i quali appare in video solo per pochi minuti, ammettendo di credere nella necessità di procedere per gradi soprattutto quando si è alle prime esperienze: "Alcuni mi hanno detto che avrebbero voluto vedermi di più. Io mi occupavo dei collegamenti, ma va bene così. Un passo alla volta". Nelle sue parole anche una risposta alle critiche ricevute sul suo profilo social, dove gli haters continuano a non farle sconti: "Alcune mi danno molto fastidio ma non lo do a vedere. Sei un personaggio pubblico e questo comporta benefici ma anche doveri. Questo mestiere l’ho scelto io ed è una mia responsabilità".

© Riproduzione Riservata.