Beautiful/ Anticipazioni: Liam chiede le dimissioni di Bill dopo l’incendio alla Spectra (24 maggio)

Beautiful, anticipazioni e trame puntata del 25 maggio 2018: Liam chiede le dimissioni di Bill dopo l’incendio alla Spectra, l'uomo accetterà di andare via?

24 maggio 2018 Valentina Gambino

Beautiful, anticipazioni e trame

Eccoci con le nuove anticipazioni di Beautiful e il riassunto di ciò che è accaduto nel corso di questa settimana. La telenovela americana va in onda come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 13.45, subito dopo il TG5 dell’ora di pranzo. Dove eravamo rimasti? Steffy ha confessato a Ridge di essere molto preoccupata per Liam, a causa dei suoi forti contrasti con il padre. Nel frattempo Maya, gelosa del legame creatosi tra Nicole e Lizzy, ha proposto a Rick di trasferire sua sorella e Zende direttamente a Parigi. Bill ha ricevuto C.J. nel suo ufficio per chiudere l'affare della proprietà della Spectra, ma Liam prima che ciò potesse accadere è intervenuto bloccando tutto. Liam poi, ha contestato anche la leadership del padre e registrando la chiacchierata dove Bill ha ammesso di aver organizzato l'incendio alla Spectra lo minaccia con una denuncia penale. L’uomo inoltre, gli ha ordinato le sue dimissioni da amministratore delegato delle Spencer Publications per prendere lui il suo posto a capo dell’azienda. Maya intanto ha convinto Rick e Ridge a proporre a Zende e Nicole di trasferirsi a Parigi per allontanare la sorella da Lizzy. Bill ripensando alle parole di Liam, dice a Brooke di volere fare un viaggio e lascerà al figlio la gestione dell’azienda.

Beautiful, anticipazioni e trame

Cosa accadrà nel corso delle prossime puntate? Dopo il riassunto di ciò che è accaduto, ecco cosa vedremo durante le trame settimanali di Beautiful. Nicole e Zende accettano la proposta di Maya, Rick e Ridge, di trasferirsi alla Forrester International a Parigi. Bill è furibondo. Liam, dopo aver scoperto la terribile azione compiuta dal padre nei confronti di Sally, gli fa una richiesta perentoria: se non avrà le sue istantanee dimissioni, porterà alla polizia la registrazione in cui il padre ammette di aver organizzato l'incendio che ha distrutto interamente la Spectra. Steffy vede che Liam è contuso e immagina come siano andate le cose con Bill. Anche Wyatt è meravigliato dagli eventi e chiede chiarimenti al fratello. Si scontra anche con Bill, ma lui resta in completo silenzio. Intanto Steffy cerca di fare da intermediaria tra padre e figlio: ci riuscirà? L’appuntamento con la telenovela americana è rinnovato per le 13.40 circa su Canale 5.

