Belen Rodriguez, labbra rifatte? / Foto, il prima e dopo della showgirl argentina parla chiaro!

24 maggio 2018 Anna Montesano

Belen Rodriguez labbhra, prima e dopo (Oggi)

Nuovo ritocchino per Belen Rodriguez? Pare proprio di sì. È questa l'indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana, corredata da scatti che sembrano confermarla. Pare infatti che la bella showgirl argentina abbia deciso di ritoccare le labbre. Ecco quanto si legge sul settimanale: “Beccata all’uscita di un centro estetico dai suoi (ex amici paparazzi), la bella argentina tenta di nascondere i rigonfiamenti sospetti delle labbra”. Il ritocchino sarebbe stato rifatto dalla Rodriguez lo scorso 15 maggio, proprio due settimane dopo il molto discusso incontro con Corona. E così, all'uscita del centro estetico e dopo il presunto ritocchino, Belen ha cercato di nascondere il gonfiore che è stato invece paparazzato dai fotografi presenti sul luogo.

BELEN E IL RAPPORTO CON I PAPARAZZI

I paparazzi continuano a seguire Belen Rodriguez ovunque. Proprio di recente, la showgirl ha avuto un durissimo sfogo contro i fotografi dei settimanali rosa, dichiarando: “Fatemi venti foto e poi lasciatemi stare, non fatemi foto tutto il tempo. Io non vivo più. Sai cosa vuol dire uscire di casa ogni giorno e avere persone che ti spiano tutto il giorno? Io sto uscendo di testa… Sono dodici anni che va avanti così. Non ce la faccio più. Mi state rovinando la vita“. L'uscita di Corona dal carcere hanno inevitabilmente riacceso i riflettori su di lei e proprio alla ricerca del nuovo scoop, i paparazzi hanno beccato la Rodriguez con le labbra più gonfie. Belen risponderà all'ennesimo gossip? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

