Bello Figo/ L’appello a Maria De Filippi: “Se faccio Uomini e Donne mi sposo, portami sul trono!” (Video)

Bello Figo, il rapper è tornato: L’appello a Maria De Filippi, “Se faccio Uomini e Donne mi sposo, portami sul trono!”, ecco il video dell'intervista singola de Le Iene.

24 maggio 2018 Valentina Gambino

Bello Figo intervistato da Le Iene

Dopo le polemiche Bello Figo torna in TV intervistato da Le Iene Show. Il 24enne che viene dal Ghana vive a Parma e tra le sua hit di successo dal titolo "Non pago affitto" ha raggiunto le oltre 20 milioni di visualizzazioni. Arrivato in Italia in aereo (e non in barca come aveva raccontato), ha provato a lavorare come meccanico dopo la scuola ma gli è andata male: "Mai lavorato in vita mia, ci sarà un motivo", ha affermato intervistato durante l'ultima puntata dell'irriverente programma di Davide Parenti. Dopo aver capito che aggiustare le moto non faceva per lui, Bello Figo è diventato rapper prima e scrittore poi anche se il suo primo libro: "Diciamo, io ho dettato più che altro". Con la sua canzone ha fatto arrabbiare sia le persone di colore ("Un nero che si incazza con me lo fa per invidia!"), ma anche i razzisti: ("Io non penso che una persona sia razzista. Io penso che le persone non siano pronte ad accettare altre cose, in generale"). Lui nonostante tutto, ama Gucci, le belle donne e la popolarità e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Bello Figo intervistato da Le Iene

Tutte le polemiche di recente, gli hanno impedito di esibirsi dal vivo per colpa di razzisti e fascisti che sono stati in grado di cancellargli un grande numero di concerti: “Non voglio darla vinta a queste persone perché loro vorrebbero fermarmi, ma se continuo a fare successo e ad andare per la mia strada, ho vinto”, ha esclamato Bello Figo intervistato per Le Iene. Padre operaio e mamma casalinga, la donna apprezza la carriera del figlio e lui sogna un featuring con “Bella Mamma”. “Chiedo a Dio di procurarmi tanti soldi, tanto successo e tante fighe…”, afferma. Infine ha confessato di preferire le ragazze bianche a quelle di colore e parteciperebbe a “Uomini e Donne” per trovare l’amore (“Ti vuoi sposare?”, “Se faccio Uomini e Donne sì!”). Poi l’appello alla Queen: “Grande Maria, io ti stimo… secondo me se vengo sul trono spacchiamo tutto!”. Clicca qui per visualizzare il video.

© Riproduzione Riservata.