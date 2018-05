COCO AVANT CHANEL - L'AMORE PRIMA DEL MITO/ Su Iris il film con Audrey Tautou (oggi, 24 maggio 2018)

Coco Avant Chanel - L'amore prima del mito, il film inonda su Iris oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: Audrey Tautou, Benoit Poelvoorde, alla regia Anne Fontaine. Il dettaglio.

24 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film su Coco Chanel in prima serata su Iris

ALLA REGIA ANNE FONTAINE

Il film Coco Avant Chanel - L'amore prima del mito va in onda su Iris oggi, giovedì 24 maggio 2018, alle ore 21,00. Una pellicola che è stata affidata alla regista Anne Fontaine, resa celebre da progetti cinematografici divenuti noti a livello internazionale come Two Mothers, Gemma Bovary, Il mio migliore incubo e Agnus Dei. Gran parte della storia narrata nel film riprende fedelmente la biografia dedicata a Coco Chanel, scritta da Edmonde Rux, giornalista di origini francesi che conobbe personalmente la grande stilista scrivendo una biografia completa e dettagliata sul suo conto. A interpretare il personaggio della straordinaria Coco Chanel è stata l'attrice francese Audrey Tautou, attrice cinematografica resa celebre da grandi successi internazionali come Semplicemente insieme, Beautiful Lies, La schiuma dei giorni e Rompicapo a New York. Nel 2017 ha preso parte al film Going Places. Ma vediamo insime la trama del film nel dettaglio.

COCO AVANT CHANEL - L'AMORE PRIMA DEL MITO, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è Coco Chanel, una delle stiliste francesi più amate di tutti i tempi. Si tratta di una vera e propria biografia che ripercorre i momenti della giovinezza di Coco, caratterizzati da periodi difficili e di estrema povertà. Dopo le prime esperienze nel mondo del Cabaret, la donna riuscirà ad imporsi diventando una delle stiliste di moda più amate al mondo, dando vita ad un vero e proprio Impero nel campo della moda a livello internazionale. Parallelamente alla sua ascesa lavorativa il film racconta anche del suo legame sentimentale con il suo primo compagno e grande amore Étienne Balsan.

© Riproduzione Riservata.