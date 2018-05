CRANK: HIGH VOLTAGE/ Su Rai 4 il film con Jason Statham (oggi, 24 maggio 2018)

Crank: High Voltage, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: Jason Statham, Amy Smart, keone Young alla regia Brian Taylor. La trama del film nel dettaglio.

24 maggio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Rai 4

JASON STATHAM NEL CAST CON AMY SMART

Crank: High Voltage, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 24 maggio 2018 alle ore 22.25. Una pellicola d'azione che è stata affidata alla regia di Brian Taylor che ha anche curato la sceneggiatura assieme a Mark Neveldine ed è stata interpretata da Jason Statham, Amy Smart, keone Young e David Caradyne. Il personaggio principale del film è Chev Chelios, un killer di professione cresciuto i quartieri più malfamati di Londra assieme a sua madre. La pellicola è stata prodotta dai due sceneggiatori Mark neveldine e Brian Taylor. Crank High voltage è il secondo capitolo della saga iniziata con Crank nel 2006. Il cast di attori principali del film è rimasto praticamente invariato. Entrambe le pellicole, a causa dell'alta concentrazione di scene ricche di violenza e dialoghi decisamente spinti, sono stati oggetto di una forte censura in tutto il mondo. Nonostante ciò la saga di Crank ha ottenuto un ottimo successo in termini di incassi a livello internazionale. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CRANK: HIGH VOLTAGE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Chev Chelios è un killer professionista che riesce a sopravvivere miracolosamente ad un incidente mortale. Trasportato d'urgenza in una struttura ospedaliera clandestina in Cina, gli viene trapiantato un cuore artificiale che lo condanna sottoporsi ad infiniti cicli di ricarica per sopravvivere. Nel frattempo scopre che una potente famiglia criminale cinese ha tentato di ucciderlo avvelenandolo con potente siero prima di trapiantare il suo cuore nel petto del Leader della gang, il signor Dong. Dopo essere stato dimesso dalla clinica, e con l'appoggio di Miles, Chev si mette sulle tracce dei criminali cinesi con l'obiettivo di recuperare il suo cuore.

