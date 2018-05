CRANK/ Su Rai 4 il film con Jason Statham (oggi, 24 maggio 2018)

Crank, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: Jason Statham ed Ami Smart, alla regia Mark Neveldine e Brian Taylor. La trama del film nel dettaglio.

24 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST JASON STATHAM

Il film Crank va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 24 maggio 2018 alle ore 21.05. La pellicola d'azione è stata diretta nel 2006 dalla coppia di registi formata da Mark Neveldine e Brian Taylor che si occuparono anche della sceneggiatura, sia del primo che del secondo capitolo. Il cast di attori protagonisti è praticamente identico a quello del secondo capitolo e vede protagonista Jason Statham ed Ami Smart, affiancati da Reno Wilson, Francis Capra e Chester Bennington. Negli Stati Uniti il film non è stato distribuito in molti cinema ma solo in 2000 sale cinematografiche. La scelta è stata strettamente legata al fatto che i contenuti altamente violenti della pellicola non rendevano Crank un film adatto a una più larga distribuzione. Stessa cosa accade anche per il secondo capitolo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CRANK, LA TRAMA DEL FILM

Il killer professionista Chev Chelios ha il compito di uccidere un importante boss criminale cinese. Qualcosa però non va per il verso giusto e Chev non riesce a portare a termine la missione. Nel frattempo gli uomini della gang criminale a cui appartiene fanno irruzione nel suo appartamento avvelenandolo con un potentissimo siero il cui effetto può essere alleviato solo dall'adrenalina. E così l'uomo pur di sopravvivere inizia a drogarsi e a sottoporsi ad allenamenti estenuanti pur di contrastare l'effetto del veleno. Nel finale però precipita da un aereo uccidendo tutti i suoi nemici, cadendo bruscamente al suolo e riportando gravi ferite. Riuscirà a sopravvivere?

© Riproduzione Riservata.