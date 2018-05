ENRICO ROCCHI/ Chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Ursula?

Enrico Rocchi è uno degli ultimi arrivati al trono over di Uomini e Donne. Arrivato per corteggiare Ida Platano, il cavaliere romano ha iniziato a conoscere Ursula Bennardo.

24 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Enrico Rocchi

Enrico Rocchi è arrivato qualche settimana fa nello studio di Uomini e Donne per corteggiare la bella Ida Platano, che ha recentemente lasciato il programma con Riccardo Guarnieri. Il quarantunenne romano non è passato inosservato e ha subito conquistato il pubblico femminile di Canale 5. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha raccontato il suo passato sentimentale: “Pur essendo molto giovane, ho già un matrimonio alle spalle. Mi sono sposato poco più che maggiorenne e ho due figli. Dopo la fine della mia relazione, ho avuto alcune storie importanti, altre meno. L’ultima è terminata più di un mese fa”. Enrico è arrivato a Uomini e Donne perché si sente pronto per innamorarsi di nuovo: “Sono pronto a mettermi in gioco e a farmi conoscere”. Enrico Rocchi era entrato in studio per corteggiare Ida - “la trovo bellissima, ha un carattere forte che attrae particolarmente - ma la dama aveva rifiutato di conoscerlo, perché innamorato di Riccardo.

La conoscenza con Ursula Bennardo

Il cavaliere romano ha comunque le idee molto chiare sulla donna che vorrebbe al suo fianco: “La prima cosa che mi colpisce è l’aspetto esteriore. Deve essere molto femminile. Non mi piacciono le donne aggressive. Dev’essere più giovane di me, attiva, dinamica e deve avere voglia di vivere. Deve piacermi come ragiona, perché a quel punto l’aspetto fisico può passare in secondo piano. Mi piacciono le donne dai capelli chiari”. E infatti nelle ultime settimane Enrico Rocchi ha iniziato a conoscere Ursula Bennardo, impegnata da due mesi nella conoscenza con Sossio Aruta. Enrico e Ursula hanno preso un caffè insieme, raccontando di essersi trovati molto bene. Nella puntata di oggi, giovedì 24 maggio, scopriremo se la loro conoscenza è andata avanti…

© Riproduzione Riservata.