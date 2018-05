Elena Morali ha lasciato Scintilla/ Il terzo incomodo è Marco Ferri? Spunta Valeria Marini

Elena Morali ha lasciato Scintilla per Marco Ferri? I due naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 smentiscono e su Ferri avrebbe messo gli occhi anche Valeria Marini.

24 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Elena Morali e Scintilla

Elena Morali e Scintilla si sono lasciati ad un passo dalle nozze. La crisi sarebbe scoppiata dopo il ritorno di Elena dall’Isola dei Famosi 2018 che avrebbe capito di non essere ancora pronta per mettere su famiglia diversamente da Scintilla che, essendo più grande di lei, sognava da tempo i fiori d’arancio e un figlio. Secondo le indiscrezioni del gossip, a scatenare la crisi sarebbe stato Marco Ferri. Secondo quanto scritto da Ivan Rota per Novella 2000, i due avrebbero anche trascorso una notte in albergo. Il tutto, però, è stato smentito dalla Morali che, ai microfoni di Pomeriggio Cinque, ha spiegato di non avere nessun flirt con Ferri. Quest’ultimo, a sua volta, ospite di Barbata D’Urso insieme ad Elena, ha anche smentito di averla baciata ribadendo di non essere assolutamente la causa della rottura tra la Morali e Scintilla. I rumors, però, non si placano. Tra Marco Ferri ed Elena Morali sarebbe nato un rapporto speciale che, in futuro, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di una semplice amicizia. La concorrenza da battere, però, per la Morali, è alta.

ELENA MORALI E MARCO FERRI: SPUNTA VALERIA MARINI

Sull’Isola dei Famosi 2018, Marco Ferri ha sfoggiato tutto il suo fascino al punto che, tornato dall’Isola dei Famosi 2018, il gossip è letteralmente impazzito. Oltre all’amicizia speciale con Elena Morali, Ferri ha legato molto anche con Paola Di Benedetto che, dopo la fine della storia con Francesco Monte, si starebbe avvicinando all’amico. Secondo Novella 2000, però, ad essere rimasta colpita da Marco Ferri sarebbe stata anche Valeria Marini. “In molti dicono che anche Valeria Marini sia stata stregata da Ferri, e che lo raggiungerebbe spesso durante le sue serate in discoteca. Inoltre i due si sentirebbero più volte al giorno al telefono. Una vera e propria telenovela di cui aspettiamo le prossime puntate”, si legge sul sito del noto settimanale.

