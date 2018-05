Eleonora Pedron e Nicolò De Vitiis stanno insieme/ Nasce l'amore tra l'ex Miss Italia e la Iena

Nasce l'amore tra Eleonora Pedron e Nicolò De Vitiis: l'ex compagna di Max Biaggi ritrova la felicità accanto all'inviato delle Iene come svela Novella 2000.

24 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Eleonora Pedron

Eleonora Pedron ha trovato nuovamente l’amore. L’ex Miss Italia avrebbe cominciato da circa tre mesi a frequentare l’inviato de Le Iene show, Nicolò De Vitiis. A svelarlo in esclusiva è Novella 2000 che ha beccato i due insieme. La scintilla tra i due sarebbe scoppiata durante una cena con amici in comune. Secondo quanto scrive Novella 2000, il feeling tra i due sarebbe stato immediato al punto da non essersi più separati. Nelle foto pubblicate dal noto rotocalco di gossip, la Iena Nicolò che porta a casa piumone e lenzuola ed Eleonora che esce con un look mozzafiato. Il nuovo fidanzato della Pedron avrebbe fatto breccia anche nel cuore dei figli che l’ex Miss Italia ha avuto da Max Biaggi, Ines e Leon. Felice e innamorata, Eleonora che ha deciso di non lavorare a tempo pieno per dedicarsi ai figli, è pronta a vivere l’estate 2018 accanto alla sua Iena, sperando di vivere con lui un amore serio e passionale.

ELEONORA PEDRON: DA MAX BIAGGI A TOMMY VEE FINO A NICOLO’ DE VITIIS

Eleonora Pedron ha finalmente ritrovato l’amore accanto a Nicolò De Vitiis. Dopo la lunga storia d’amore vissuta con Max Biaggi che le ha regalato due splendidi figli, l’ex Miss Italia ha avuto altre relazioni che sono poi finite. Il primo è stato Daniele Conte, fratello dell’ex allenatore della Juventus. Dopo è arrivato il deejay Tommy Vee con cui la passione è durata sei mesi. Oggi, invece, nella vita della Pedron è arrivata la iena Nicolò De Vitiis che, pur essendo più giovane di lei di 8 anni (lei ne ha 35 e lui 27 ndr), l’ha letteralmente travolta. La storia è ancora agli inizi ma il feeling che c’è tra i due fa pensare che possa durare a lungo. Sul profilo Instagram dell'ex Miss Italia, al momento, non c'è ancora nessuna foto insieme alla Iena. La conferma del nuovo amore arriverà nelle prossime ore?

