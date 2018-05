Emma Muscat e Biondo, sorpresa ad Amici 17/ Video, il rapper torna in Casetta: baci e dichiarazioni d'amore!

Grande sorpresa per Emma Muscat ad Amici: torna in casetta Biondo! La cantante è al settimo cielo e riempie il rapper di baci. Lui invece confessa: "Ti amo"

24 maggio 2018 Anna Montesano

Emma e Biondo, Amici 17

Non sono giorni facili per i ragazzi della scuola di Amici 17. Lo stress è tanto in vista della fine di questo lungo percorso che poterà qualcuno alla vittoria. In particolare è Emma Muscat ad affrontare una giornata difficile, che nasce da un calo di voce e da prove che non vanno proprio per il meglio. L'allieva è molto nervosa ma ad allietare la sua giornata arriva una bellissima sorpresa. Emma rientra in Casetta dopo le prove e trova dei bigliettini che la portano a scoprire che, in sala prove, c'è il suo amore: Biondo! Una grandissima sorpresa per Emma che finalmente trova il sorriso dopo una lunga mattinata tra nervosismo e lacrime. I due si abbracciano ed è subito amore. Biondo sottolinea più volte quanto lei sia bella mentre Emma lo guarda con occhi sognanti. (Clicca qui per il video)

LA DICHIARAZIONE D'AMORE DI BIONDO

Purtroppo Biondo non può trattenersi a lungo in casetta (ricordiamo che il ragazzo è stato eliminato dalla gara nella puntata di sabato scorso) e lascia Emma dopo pochi minuti, giusto il tempo per scambiarsi parole d'amore. "Ti penso sempre, sono felice" dichiara la Muscat, mentre Biondo le confessa il suo amore "Ti amo, sei bellissima" ammette. I due si salutano con gioia, rassicurandosi di rivedersi presto visto che l'avventura ad Amici sta per giungere al termine per tutti. Inutile dire che sul web i fan della coppia sono in delirio: "Bellissimi! Che bello rivederli così affiatati e innamorati, sono stupendi insieme!" scrive una telespettatrice; e ancora "Emma e Biondo una coppia unica! Bravo Biondo che le ha fatto una sorpresa in un momento così complicato!"

