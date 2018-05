Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano/ La proposta di nozze alla conferenza del Gay Village

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano: la singolare proposta di nozze dell'attivista LGBT alla conferenza stampa della 17esima edicizione del Gay Village.

24 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano. La proposta di nozze è arrivata dall’attivista LGBT che, nel corso della conferenza stampa di presentazione della 17esima edizione del Gay Village che sarà inaugurata tra una settimana a Testaccio, quartiere di Roma, proprio dalla stessa Imma e dalla Grimaldi, ha detto: “La mia fidanzata, anzi, la mia futura moglie Eva Grimaldi", ha esordito la Battaglia spiazzando la Grimaldi che, incredula, ha risposto: "E che me lo dici così? E dove mi vuoi sposare, al Gay Village?". La coppia, dunque, presto convolerà a nozze coronando un amore che ha ridato linfa vitale all’attrice che, accanto alla Battaglia ha ritrovato non solo fiducia nell’amore, ma anche in se stessa. La data, naturalmente, ancora non c’è, ma potrebbe arrivare presto. La coppia, del resto, da quando è uscita allo scoperto, ha sempre dichiarato di sognare il matrimonio. Per la coppia, stano già arrivando gli auguri dei fan, felici di vedere le due innamorate e felici.

EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA SOGNANO UN FIGLIO

Dopo le nozze, Eva Grimaldi e Imma Battaglia potrebbero realizzare anche un altro sogno ovvero quello di avere un figlio. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, l’attrice che grazie ad Imma Battaglia ha trovato il coraggio di fare coming out in tv durante una puntata dell’Isola dei Famosi 2017, aveva confessato: "Ora ci piacerebbe avere un figlio, o al massimo adottare un bambino profugo. Sarebbe molto bello ma siamo anche consapevoli della nostra età e dell'impossibilità di mettere al mondo un figlio”. L’incontro con Imma Battaglia, dopo la storia con Gabriel Garko e la fine del matrimonio con l’imprenditore Fabrizio Ambroso, ha cambiato per sempre la vita dell’attrice. Grazie all'amore della compagna, infatti, la Grimaldi ha superato la morte della madre.

