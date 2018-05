FLAGS OF OUR FATHERS/ Su Iris il film di Clint Eastwood (oggi, 24 maggio 2018)

Flags of our fathers, il film in onda su Iris oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: Ryan Philippe, Paul Walker e Jesse Bradford, alla regia Clint Eastwood. La trama del film nel dettaglio.

24 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST RYAN PHILIPPE

Il film Flags of our fathers va in onda su Iris oggi, giovedì 24 maggio 2018, alle ore 23.35. Si tratta uno dei tantissimi film che hanno potuto contare sulla regia di un grandissimo volto noto del panorama cinematografico mondiale come il grande Clint Eastwood. Al contrario di quanto accaduto per una lunga serie di pellicole dirette da Eastwood, in Flags of our fathers l'attore americano non ha riservato per sè alcun ruolo attoriale, limitandosi a dirigere il tutto da dietro la macchina da presa. In compenso, nei panni del personaggio di Lundsford appare suo figlio Scott Eastwood, attore americano che ha seguito le orme di suo padre ed è particolarmente noto per essere apparso in altri film diretti dal suo illustre padre come Invictus e Gran Torino. Scott Eastwood ha esordito nel mondo del cinema nel 2006 proprio grazie a questo film. La trama di Flags of Our fathers richiama un episodio realmente accaduto ed è fedelmente ispirato ad un'opera letteraria ideata da Ron Powers, giornalista e scrittore americano. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FLAGS OF OUR FATHERS, LA TRAMA DEL FILM

James Bradley è un famoso scrittore americano figlio di uno dei Marines che nel corso del secondo conflitto mondiale furono protagonisti della famosa battaglia di Iwo Jima. A distanza di tanti anni, l'uomo è intenzionato a scoprire la verità su quanto accadde quel giorno, impresso negli annali della storia statunitense, grazie ad uno scatto fotografico che immortala i 5 militari americani mentre sono in procinto di issare la bandiera a stelle e strisce sul territorio giapponese. E così James si mette alla ricerca dei colleghi del padre che presero parte all'operazione per comprendere cosa realmente accadde ad Iwo Jima. Fin da subito Bradley capisce che la verità raccontata al mondo non corrisponde minimamente alla realtà. Poco dopo scopre che due dei colleghi del padre sono nel frattempo deceduti ma riesce a contattare John e Ira grazie ai quali riesce a scoprire la verità sulla battaglia di Iwo Jima.

