FUGA IN TACCHI A SPILLO/ Sul Nove il film con Reese Witherspoon (oggi, 24 maggio 2018)

Fuga in tacchi a spillo, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: Reese Witherspoon, Sofia Vergara e Robert Kazinsky, alla regia Anna Fletcher.

24 maggio 2018

Il film in prima serata su Nove

NEL CAST REESE WITHERSPOON

Il film Fuga in tacchi a spillo va in onda sul Nove oggi, giovedì 24 maggio 2018, alle ore 21.25. Nel cast di attori principali troviamo Reese Witherspoon, Sofia Vergara, Robert Kazinsky, John Carroll Lynch e Michael Mosley. A dirigere la pellicola troviamo invece Anna Fletcher, la stessa regista americana che ha portato al successo film come Parte con mamma. Oltre ad essere una straordinaria regista è anche una famosa coreografa e attrice. In veste di interprete cinematografica è apparsa in film come Titanic, Scream 2 e I passi dell'amore. Reese Witherspoon, che In fuga in Tacchi a spillo ha vestito i panni del personaggio di Rose Cooper, è un'attrice americana che ha ricevuto ben quattro nomination agli Oscar nel corso della sua carriera aggiudicandosene due, rispettivamente nel 2006 e nel 2015. Legata sentimentalmente all'attore Jim Toth, la Witherspoon, recentemente ha preso parte alle riprese di 40 sono i nuovi 20 e Nelle pieghe del tempo. Il film Fuga in tacchi a spillo è uscito nei cinema americani nel maggio del 2015 e il mese successivo è approdato anche nei cinema italiani. La pellicola è stata largamente apprezzata dal pubblico e le due interpreti protagoniste Reese witherspoon e Sofia Vergara hanno ricevuto due candidature a testa nel corso dell'edizione 2015 dei Teen Choice Awards. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

FUGA IN TACCHI A SPILLO, LA TRAMA DEL FILM

Dopo la morte di suo padre, Rose decide di seguire le orme paterne diventando un poliziotto, rispettoso della legge e amante del suo lavoro. Considerata una vera e propria pasticciona da tutti i suoi colleghi, nonostante il suo maniacale rispetto delle regole, a Rose viene affidato un caso molto particolare. Dovrà infatti fare da scorta a Daniela Riva, compagna di un ex criminale colombiano, un tempo a capo di una delle bande criminali più pericolose del Sud America. Ben presto però Daniela Rosa si troveranno nel bel mezzo di una storia molto più complessa ed intricata del previsto.

