Fabiana Britto/ "Contesa" tra Alberto e Danilo: balli brasiliani e prime amicizie (Grande Fratello 2018)

24 maggio 2018 Anna Montesano

L'ingresso di Fabiana Britto nella Casa del Grande Fratello 2018 ha smosso gli animi. Dopo una diretta non proprio facile per alcuni, il suo spirito "brasileiro" ha movimentato la Casa del Grande Fratello. Sono soprattutto Alberto e Danilo i più colpiti dalla presenza della Britto nella Casa, tant'è che non sono mancate le prime avances dei due durante l'aperitivo concesso da Barbara D'Urso nel post puntata. "Di fisico sei bella ma la tua parte più bella è il volto. Nove per il volto, 7 per il corpo" è stato il giudizio del Tarzan della Casa del Grande Fratello. Più sulle sue invece Danilo che, pur "emozionato" dalle mosse sensuali della Playmate, ha cercato di instaurare un rapporto di amicizia con eli, cosa che sembra sia riuscita visto che la modella brasiliana si è subito legata a lui.

RITMO BRASILIANO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO 2018

Ma non sono mancati momenti bollenti con l'ingresso di Fabiana Britto nella Casa del Grande Fratello 15. Dopo la serata che l'ha vista immersa in balli sensuali tra Alberto e Danilo, la modella ha iniziato la giornata con una doccia che ha lasciato i maschietti della Casa a bocca aperta. A Fabiana è stato poi dato un arduo compito: quello di insegnare agli inquilini della Casa una danza brasiliana. E così, dopo una samba con Alberto, ha insegnato a tutto il gruppo un ballo sulle note di "Danzando". Inutile dire che il sui ingresso in Casa ha portato grande allegria tra i ragazzi, alcuni dei quali sembrano attraversare momenti di nervosismo e di tristezza. Chissà il Grande Fratello per quanti giorni ancora la lascerà con loro nella Casa...

