Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono tornati insieme?/ Lory Del Santo: "Vogliono solo farsi notare"

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi alla loro prima uscita pubblica dopo la presunta rottura: fianco a fianco alla presentazione del libro di Gabriele Parpiglia, tornerà il sereno?

24 maggio 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi tornano a far discutere visto che in coppia si sono presentati in pubblico proprio nelle scorse ore, saranno tornati insieme? Dubbio lecito visto che la coppia, fianco a fianco, ha preso parte alla presentazione del nuovo libro di Gabriele Parpiglia. I due sono arrivati insieme e sono andati via insieme e mentre lui appare sorridente davanti alle telecamere si è detto positivo senza sbilanciarsi troppo, lei sembrava sulle sue. L'unica cosa in comune dei due sono le loro bocche cucite riguardo alla loro storia d'amore. Pace fatta tra i due? Qualche indizio sembrerebbe esserci e a Mattino 5 si mostra proprio la loro uscita pubblica con tanto di inviato pronto ad andare a fondo facendo delle domande ai diretti interessati. Fabrizio Corona si dice pronto a dargli dei consigli in amore, ma in altra sede, ma anche sempre positivo senza confermare il ritorno di fiamma tra i due dopo tutto quello che è successo. E Silvia Provvedi? Laconica al microfono di Mattino 5 commenta: "La nostra storia? Altalenante come queste scale".

L'ATTACCO DI LORY DEL SANTO

Secondo gli opinionisti nello studio di Federica Panicucci sembra che i due abbiano fatto pace ma non siano ancora tornati insieme e quando Silvia Provvedi viene beccata sotto la casa di Corona rivela: "Non stiamo insieme, la mia vita è in questo quartiere". Quindi solo rumors? L'unica che sembra non voler confermare questa rottura è la gemella, Giulia Provvedi: "Fin quando mia sorella sta bene, sto bene anche io. Se le cose andranno bene o meno vedremo ma se decidessero di separarsi, io vorrò sempre bene a Fabrizio". Le temperature salgono in studio quando Lory Del Santo ha attaccato senza remore: "Voglio solo farsi notare, lei è pronta per le copertine le stesse che ha avuto quando lui era in carcere".

© Riproduzione Riservata.