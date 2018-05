Federica Sciarelli Vs il disturbatore telefonico/ Video, lei è furiosa: "Telefonategli per dirgliene quattro"

Federica Sciarelli Vs il disturbatore telefonico, il video del secondo round dello scontro dopo quello che è successo a fine marzo. Lei è furiosa: "Telefonategli per dirgliene quattro"

24 maggio 2018 Hedda Hopper

Chi l'ha visto?

Ancora una volta Federica Sciarelli ha avuto a che fare con il disturbatore telefonico a Chi l'ha visto?. Secondo round e vittoria a favore di quest'ultimo? Sembra proprio di sì visto che la conduttrice non ha avuto modo e tempo di reagire alle provocazioni di questa persona che ha chiamato in diretta durante la puntata di ieri dicendo di avere delle rivelazioni su Vito, un uomo scomparso, senza tenere conto nemmeno del fatto che in collegamento ci fossero la moglie e il figlio maggiore. Una delusione per loro e tanta rabbia per la Sciarelli che ha accettato in diretta la telefonata sicura di sentire dei dettagli sull'avvistamento di Vito in Campania e invece si è ritrovata con il disturbatore telefonico all'altro capo che, dopo essersi finto pronto a dire qualcosa ha semplicemente gridato il suo nome e poi chiuso il telefono.

IL DISTURBATORE TELEFONICO COLPISCE ANCORA

A quel punto la Sciarelli non può far altro che fare i conti con la sua rabbia chiedendo al suo staff di richiamare l'uomo per dirgliene quattro sottolineando che si tratta di uno scherzo di «cattivo gusto». Il disturbatore telefonico si era già fatto vivo in alcune radio romane proprio usando la stessa tecnica e aveva fatto lo stesso, però venendo smascherato in diretta, lo scorso marzo proprio durante una puntata di «Chi l’ha visto». All'epoca la Sciarelli che lo aveva minacciato di denuncia ma questa volta ha capito bene che è meglio lasciar perdere. Cos'altro combinerà il disturbatore? Dopo l'1 pari segnato ieri, potrebbe essere necessario uno "spareggio". Clicca qui per vedere il video del momento.

