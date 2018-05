Francesco Nozzolino, la danza per dimagrire/ Video: "così perdo qualche etto"

Francesco Nozzolino lancia la video dance per dimagrire: a Pomeriggio Cinque svela il metodo alternativo per dimagrire senza seguire diete particolari e ferree.

24 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Francesco Nozzolino

Francesco Nozzolino ha trovato un nuovo metodo per dimagrire. Non riuscendo a seguire diete particolari e ferree, in vista dell’estate e della prova costume, Francesco Nozzolino ha deciso di fare un po’ di movimento. Con le belle giornate primaverili, Nozzolino, invece di chiudersi in una palestra, ha deciso di provare la videodance. “Ciao Barbara, le ho provate tutte e non sono riuscito a dimagrire. Poi ho scoperto la videodance dove ballando e volando come le allodole dimagriamo”, spiega Nozzolino prima di mostrare al pubblico di Pomeriggio Cinque il suo nuovo metodo di allenamento. Insieme ai suoi compagni d’avventura, Nozzolino canta: “Avevo troppa panza, mi sono iscritto a danza. Mi sono appassionato e questo è il risultato. Dai, vi insegno un po’ di mosse. Che movimento ragazzi, che dite cala la panza? Il giro della trottola, il salto del canguro, il volo dell’allodola, le mani contro il muro. Il passo del cappello, il gambero che rema”, canta Nozzolino. Cliccate qui per vedere il video.

FRANCESCO NOZZOLINO E LA DIETA

Pur avendo bisogno di dimagrire, Francesco Nozzolino non riesce a perdere peso non volendo rinunciare al buon cibo. Se, tuttavia, non riuscirà a perdere peso neanche con la videodance, come ha spiegato a Spyit.it, farà un piccolo sacrificio per seguire una dieta: “Forse ho trovato la strada giusta perché da quando mi sono dato alla video-dance ho iniziato a saltare, ballare, correre, cambiare continuamente abiti, sudare e, di conseguenza, dimagrire!” – racconta Nozzolino che poi aggiunge – “Spero di aver imboccato la strada giusta altrimenti, non dovessi ottenere risultati, dopo l’estate proverò la dieta Lemme e, se neanche quella dovesse andar bene, credo proprio che mi sottoporrò all’intervento di sleeve per la riduzione dello stomaco”.

