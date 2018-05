Gianni Sperti/ Uomini e Donne: sfida di ballo con il cavaliere Giovanni

Oggi pomeriggio, giovedì 24 maggio, durante la puntata del trono over di Uomini e Donne andrà in onda una divertente sfida di ballo tra Gianni Sperti e il cavaliere Giovanni.

24 maggio 2018 Redazione

Gianni Sperti

Oggi pomeriggio, giovedì 24 maggio, nello studio di Canale 5 andrà in scena un’inaspettata sfida di ballo. Il simpatico Giovanni, cavaliere un po’ in là con l’età, chiede di “sfidare” Gianni Sperti sulla pista da ballo: il cavaliere vuole che l’opinionista imiti i suoi passi di danza. Come anticipa un video pubblicato da Witty, il risultato della sfida sarà davvero esilarante, mentre Gianni Sperti conferma di avere la musica nel sangue. In una recente intervista, l’opinionista di Uomini e Donne ha parlato del suo rapporto con la danza: Io ho un grande problema con il mondo della danza. Mi piace la musica che ti fa muovere il corpo, trasformandolo in danza, ma non mi piace l’ambiente dei ballerini. É un mondo fatto di “sgambetti”, altamente competitivo, si sgomita per arrivare e questi atteggiamenti non mi appartengono nella vita. Non mi ricordo gli avvenimenti precisi ma, mi ricordo le sensazioni provate, non mi piacevano. Mi piace ballare. Punto!”, riporta Il Vicolo delle News.

La danza sempre nella vita di Gianni Sperti

Lo scorso dicembre Gianni Sperti si è laureato in economia e commercio con 110. Sul settimanale Spy l'ex ballerino e opinionista di Uomini e Donne aveva raccontato l’entusiasmo per il traguardo raggiunto, ricordando quando aveva abbondato gli studi in giovane età mper dedicarsi alla danza: “C'erano grandi aspettative su di me. Mentre i miei fratelli avevano scelto di andare a lavorare, io mi ero iscritto a ragioneria. L'ho abbandonata al quarto anno, prima di prendere il diploma, perché avevo cominciato a studiare danza e sentivo la necessità di essere indipendente. Andai a fare il muratore per pagarmi le lezioni”. Oggi, Gianni non è più un ballerino professionista, ma nella sua vita la danza ci sarà sempre.

