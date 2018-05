Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez stanno insieme? / "La sto corteggiando, vedremo": confessione a sorpresa

Jeremias Rodriguez sta corteggiando Giulia De Lellis. La confessione del fratello di Belen al settimanale Nuovo: "Per il momento è nata un'amicizia, poi chissà..."

24 maggio 2018 Anna Montesano

Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez

La rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è un argomento che continua ad infiammare il gossip. Le lacrime della ragazza, ospite a Uomini e Donne, hanno commosso tutti, così come le sue parole. Pare però che la bella Giulia abbia già una lunga lista di pretendenti e che questa comprenda in primis il nome di un suo amico: Jeremias Rodriguez. Il gossip è spuntato già alcuni giorni fa ma non aveva trovato alcuna conferma o smentita dai diretti interessati. A confermare che, effettivamente, un interesse c'è è proprio il fratello di Belen Rodriguez. Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, nel numero in edicola, Jeremias ammette di avere un interesse per Giulia e di aver iniziato a corteggiarla.

"IO E GIULIA? MI DOVETE DARE TEMPO!"

“Le ho scritto io per primo un messaggino e lei mi ha risposto. Per il momento è nata un’amicizia, poi chissà… mi dovete dare tempo”, è con queste parole che Jeremias Rodriguez ammette di aver iniziato a corteggiare Giulia De Lellis. Per lei ha anche iniziato a rispondere al cellulare: “È vero: non rispondo mai, nemmeno se mi chiama mia madre. Ma con Giulia sono stato io a a mandare il primo sms. Se mi interessa qualcosa, cambio”, ha ammesso Jeremias. La De Lellis, dal canto suo, risponde prontamente ai suoi sms “Quando le mando messaggi ricevo sempre le sue risposte. Ancora non ci siamo visti. Un’uscita in programma? Chissà…” Le intenzioni di Jeremias con Giulia sono davvero serie, tanto da pensare anche ad un presunto trasferimento qualora la scintilla dovesse scoccare: “Siamo lontani? Mi trasferò! - poi continua - Scherzo: vedremo che fare!” Chissà se Giulia cederà alle sue avances...

© Riproduzione Riservata.