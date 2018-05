Grande Fratello 2018/ Danilo contro Simone, Alessia in crisi: nuovi malumori e scontri in Casa

Grande Fratello 2018, dopo la diretta di lunedì nella Casa scoppiano scontri e malumori. Danilo affronta Simone, Alessia Prete delusa dalla madre...

24 maggio 2018 Anna Montesano

Grande Fratello 2018

Nella Casa del Grande Fratello 2018, la nuova diretta ha avuto molte conseguenze per gli inquilini rimasti nella Casa più spiata d'Italia. Gli umori non sono dei migliori, soprattutto per alcuni dei ragazzi a partire da Danilo Aquino. Nonostante l'ingresso della prorompente Fabiana Britto, che l'ha subito "puntato", Danilo è molto nervoso e lo confessa anche a Lucia. Il romano non ha mandato giù quanto visto in puntata su Simone Coccia (la questione della battuta detta in confessionale su Lucia Bramieri), che torna ad affrontare in separata sede. "Io l'avevo capito che quella che hai fatto con Lucia Bramieri era una strategia e ti ripeto che io ho fatto quella battuta con lei e non con altre perché le altre non mi hanno dato mai una confidenza tale da poterla fare" ribadisce Danilo a Simone, che nega la sua fosse una strategia. Malumori e nervosismi anche per Lucia e Filippo, che dopo la diretta hanno avuto un nuovo confronto, anche se la più delusa da quanto accaduto nel corso della diretta di lunedì è Alessia Prete.

GRANDE FRATELLO 2018: LA DELUSIONE DI ALESSIA PRETE

L'ingresso della madre nella Casa e le sue raccomandazioni l'hanno spiazzata e soprattutto delusa. Lo ammette chiacchierando con le amiche in Casa: "Non mi sono mai lasciata trascinare nelle discussioni. Mi conoscono e sanno che sono istintiva, eppure qui dentro ho dimostrato di essere una persona che prima reagire, ragiona. - sbotta Alessia - Mia madre non sa niente di sua figlia. Se a 22 anni ho dato due baci, qual è il problema? Cosa c'è di male, ho fatto di male a qualcuno? Per due sigarette che fumo… lo sapevano già prima. Anziché sentirmi dire: "Viviti questa esperienza…", mi sono sentita nuovamente rimproverata" conclude la ragazza.

© Riproduzione Riservata.