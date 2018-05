Gwyneth Paltrow: "Così Brad Pitt mi difese da Harvey Weinstein"/ Attore-eroe: "Se ci riprovi ti uccido!"

Gwyneth Paltrow racconta come l'allora fidanzato Brad Pitt la difese da Harvey Weinstein dopo aver subito pesanti avance sessuali. La reazione dell'attore.

24 maggio 2018 Emanuela Longo

Gwyneth Paltrow

Il gesto che nel 1995 fece Brad Pitt, all'epoca fidanzato dell'attrice Gwyneth Paltrow, è destinato ad essere ricordato a lungo. Se finora sono state solo le attrici a denunciare e scagliarsi contro Harvey Weinstein, il produttore americano al centro del grande scandalo sessuale, oggi grazie alle dichiarazioni della Paltrow emerge anche la reazione che all'epoca ebbe il suo fidanzato quando venne a sapere del comportamento tutt’altro che opportuno di Weinstein. La protagonista di Sliding Doors lo ha raccontato nel corso di una recente intervista televisiva, in diretta all’Howard Stern Show, svelando quale fu la reazione di un eroico Brad Pitt il quale avrebbe messo alle strette il produttore al punto da minacciarlo: "Se fai stare male ancora Gwyneth ti uccido!". La sua reazione giunse dopo la confessione dell'allora fidanzata la quale gli rivelò di aver ricevuto delle pesanti avance sessuali proprio da Weinstein. L'attore decise così di affrontare il produttore nel maggio del 1995 in occasione della prima della pièce "Hamlet" a Broadway con Ralph Finnes e Damian Lewis. Brad Pitt attese un anno dalla confessione dell'allora fidanzata che tuttavia non gli aveva svelato alcun particolare. Fu così che un coraggioso Pitt si avvicinò al produttore proprio mentre era con la Paltrow e lo affrontò a muso duro e con toni minacciosi. "E' stato il migliore, fare questo per me quando io non avevo ancora fama o potere", ha raccontato l'attrice che si rese così testimone di un gesto eroico da vero gentiluomo.

GWYNETH PALTROW E LE AVANCE SUBITE DA WEINSTEIN

Gwyneth Paltrow è solo una delle tante "vittime" di Harvey Weinstein venute allo scoperto di recente, in seguito all'esplosione del caso che ha visto in prima linea anche l'italiana Asia Argento. All'epoca, l'attrice era ancora giovane ed inesperta. Aveva 22 anni ed aveva appena firmato per il ruolo da protagonista in Emma, la pellicola prodotta dalla Miramax dei fratelli Weinstein. Fu in quell'occasione che Harvey la invitò come da copione in un albergo per discutere della sua parte nel film. Dopo qualche massaggio già di per sè inopportuno, la invitò nella sua camera da letto ma lei in quell'occasione rifiutò e si diede alla fuga, ma ne rimase comunque molto sconvolta e turbata dall'atteggiamento di colui che fino a quel momento aveva considerato uno "zio". Weinstein era tuttavia riuscito a farsi strappare una promessa, quella di non proferire con nessuno parola sull'accaduto ma anche questo lo fece in modo molto brutale. Per questo la Paltrow aveva confessato tutto al suo fidanzato Brad Pitt tenendolo però segreto almeno fino a quando lo scandalo non ha raggiunto proporzioni tali da uscire allo scoperto.

