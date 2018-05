IO SONO VENDETTA/ Sul 20 il film con John Travolta (oggi, 24 maggio 2018)

Io sono vendetta, il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: John Travolta e Christopher Meloni, alla regia Chuck Russell. La trama del film nel dettaglio.

24 maggio 2018 Cinzia Costa

Io sono vendetta, in prima serata su 20

NEL CAST JOHN TRAVOLTA

Il film Io sono vendetta va in onda su Canale 20 oggi, giovedì 24 maggio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione realizzata nel 2016 interamente negli Stati Uniti e diretta da Chuck Russell, famoso regista americano noto aver curato la regia di film come Nightmare 3 i guerrieri del sogno, Blob il fluido che uccide, Mask da zero a mito e più di recente Il re Scorpione. Avvalendosi delle interpretazioni di grandi attori del calibro di John Travolta, Christopher Meloni, Amanda Schull e Rebecca De Mornay, si tratta di una pellicola action di medio livello, distribuita nei cinema italiani dalla Medusa Film. L'attrice che ha dato volto al personaggio di Abbie è Amanda Schull, interprete americana tra famosa per aver preso parte alle riprese di film come Il ritmo de successo e Mao's Last dancer. Nel 2016 e apparsa in sei episodi della serie tv dal tipo Murder in the First. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IO SONO VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è Stanley Hill, un ex agente segreto che improvvisamente perde la moglie, uccisa nel corso di una probabile rapina. Le indagini della polizia però non rendono giustizia alla donna. Gli inquirenti infatti, rilasciano il colpevole dell'omicidio costringendo Stanley a chiedere l'aiuto di un suo vecchio collega pur di farsi giustizia da solo. La situazione si fa sempre più delicata fino a quando Stanley scopre che sua moglie è stata vittima di un agguato organizzato dal governatore per il quale la donna lavorava. La moglie di Stanley era a conoscenza di segreti preziosissimi che il governatore temeva venissero divulgati. Stanley riuscirà a stanare il vero colpevole e uccidere l'assassino di sua moglie ma verrà tratto in arresto. Poco dopo però riuscirà ad evadere e scomparire nel nulla ricominciando una nuova vita in Sud America.

