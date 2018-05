Il Segreto/ Anticipazioni: Saul e Julieta si lasciano? Il piano per progettare il futuro insieme (24 maggio)

Il Segreto, anticipazioni e trama di giovedì 24 maggio 2018: Saul e Julieta si lasciano? Il piano per progettare il futuro insieme procede a gonfie vele...

24 maggio 2018 Valentina Gambino

Il Segreto, anticipazioni e trame

Anche questo pomeriggio, a partire dalle 16.30 circa, torna puntuale sull’ammiraglia di Casa Mediaset la nuova puntata con Il Segreto. Quali novità ci riserveranno i tormentati amici di Puente Viejo? Scopriamolo a seguire tramite le anticipazioni e la trama del nuovo appuntamento che si concluderà dando la linea a Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso. La puntata di oggi, giovedì 24 maggio 2018, ci racconta di Julieta e Saul rompere in modo definitivo la loro relazione d’amore pubblicamente in piazza. Di fronte a tutti i compaesani, in particolare davanti a Dolores, i due si lasciano e la proprietaria dell’emporio decide di iniziare a spettegolare sulla loro storia ormai finita. Consuelo poi, spiega a Prudencio che Julieta e Saul hanno improvvisamente concluso la loro relazione. Ed intanto, da varie settimane Severo non riporta qualcosa d’importante a Candela. In realtà la donna in certi istanti sembra anche innervosita e lo esprime al marito, facendogli anche delle pressioni per risolvere questa fastidiosa questione. L’uomo messo alle strette, decide di rivelare il suo segreto alla moglie.

Il Segreto, anticipazioni e trame

Messo alle strette, quando Severo mostra a sua moglie Candela la sorpresa, lei alla vista ne resta agghiacciata. La sorpresa in questione infatti, è una casa di proprietà a Puente Viejo. Perché l’uomo ha acquistato una proprietà nella città che Candela odia profondamente? La pasticcera si reca da Emilia e le fa giurare di non proferire parola a Severo sulla sua visita. Quando fa ritorno a casa, chiede a Severo di parlare con maggiore serenità. Candela gli spiega che non è contenta di scoprire cosa architettava di nascosto il marito e gli svela che lei era appagata anche in paese, esponendo ancora una volta la sua idea di partire da Puente Viejo. Severo rimane molto addolorato e non si pensava di potere ricevere una risposta simile. Adela, dopo la richiesta di matrimonio di Carmelo, non accetta perché non ha preso seriamente la sua proposta. Nicolas confida ad Alfonso di stare per partire con Juanita mentre Saul e Julieta d’incontrano in grande segreto nella foresta. I due hanno fatto solo finta di lasciarsi per progettare un futuro insieme.

© Riproduzione Riservata.