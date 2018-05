KIM KARDASHIAN HOT SUI SOCIAL/ Foto, tutta nuda e senza censura: boom di like

Kim Kardashian hot sui social: l'influencer si mostra totalmente nuda su Instagram che non censura lo scatto che conquista boom di like. Ecco il motivo.

24 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Kim Kardashian

Kim Kardashian torna a far parlare di sé. La moglie di Kanye West ha letteralmente fatto esplodere Instagram postando una foto in cui appare tutta nuda. L’influencer si mostra con tutte le sue curve esplosive sui social lasciando coperto solo il viso. Nonostante la foto bollente, Instagram non ha censurato l’immagine permettendo ai followers di ammirare la bellezza della Kardashian che ha collezionato milioni di like. Lo scatto, naturalmente, come le altre foto di Kim Kardashian è diventata immediatamente virale. La foto è stata pubblicata per sponsorizzare il profumo KKW Beauty. La Kardashian è stata ritratta dall'artista Vanessa Beecroft ricoperta completamente d'argilla. Per promuovere la sua nuova flagranza, Kim ha usato tutte le sue doti fisiche facendo un regalo di inestimabile valore ai fan che potrebbero ripagarla comprando in massa la sua nuova creazione.

KIM KARDASHIAN TRAVOLTA DALLE CRITICHE

Non solo like e complimenti per Kim Kardashian che, nei giorni scorsi, sempre sul suo profilo Instagram tra i più seguiti con oltre 111 milioni di followers, aveva pubblicato una foto in cui posava mentre aveva in bocca un lecca lecca. Si tratta di un prodotto di una nota azienda che promette di far diminuire il senso di fame. Il post ha scatenato accese polemiche sui social. La Kardashian, infatti, è stata accusata di promuovere prodotti che favorirebbero i disordini alimentari. Contro la Kardashian si è anche schierata l’attrice Jameela Jamil che non le ha mandate a dire: “No, fott****, tu e la tua terribile e tossica influenza sulle giovani ragazze. Ammiro la capacità imprenditoriale di tua madre, è una donna intelligente e geniale, ma questa famiglia mi fa stare male se penso a cosa siano state ridotte le donne”.

No. Fuck off. No. You terrible and toxic influence on young girls. I admire their mother’s branding capabilities, she is an exploitative but innovative genius, however this family makes me feel actual despair over what women are reduced to. ?? pic.twitter.com/zDPN1T8sBM — Jameela Jamil (@jameelajamil) 16 maggio 2018

