LA FINESTRA SUL CORTILE/ Su Rete 4 il film con James Stewart e Grace Kelly (oggi, 24 maggio 2018)

La finestra sul cortile, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: James Stewart e Grace Kelly, alla regia Alfred Hitchcock. La trama del film nel dettaglio.

24 maggio 2018 Cinzia Costa

Nel pomeriggio televisivo di Rete 4 in questo giovedì 24 maggio a partire dalle ore 16:30 viene trasmesso il film La finestra sul cortile, il cui titolo originale è Rear Window. Si tratta di una pellicola cult realizzata nel 1954 dalla Paramount Pictures per la regia del celebre Alfred Hitchcock per un soggetto tratto da un racconto scritto da Cornell Woolrich mentre la sceneggiatura è stata adattata per la versione cinematografica da John Michael Hayes. Nel cast sono presenti attori molto celebri tra cui James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Wendell Corey, Raymond Burr, Judith Evelyn e Ross Bagdasarian. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Jeff è un reporter che suo malgrado è costretto a restare in casa per via di un brutto incidente che gli ha imposto di stare sulle sedie a rotelle ormai da circa due mesi. Si prende cura di lui una infermiera di nome Stella e soprattutto la sua ragazza Lisa che non perde occasione di far presente a Jeff i suoi progetti futuri ed in particolare sul loro possibile matrimonio. Una eventualità che per il momento Jeff non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione in quanto grande appassionato di viaggi per realizzare i suoi report e convinto che nel caso si dovessero sposare l’equilibrio di coppia che li rende felice potrebbe dissolversi nel giro di pochissimo tempo. Per passare il tempo nel suo appartamento, Jeff ha iniziato a spiare quello che accade negli altri appartamenti degli stabili di fronte ed anche a quello che succede nel cortile. Nello specifico fruendo di un binocolo e non dando ascolto a quanto detto da Stella che lo rimprovera per questo atteggiamento, l’uomo inizia ad acquisire informazioni su tutti i vicini, sulle loro abitudini e sulle vicende che ne caratterizzano la quotidianità. Una notte Jeff nota una cosa che lo turba oltre modo portandolo a considerare l’ipotesi che si sia consumato un atroce delitto in un appartamento dinnanzi al suo. Nello specifico ha notato che nell’appartamento dei Thorwald all’improvviso non ci sono più tracce delle moglie di Lars ed inoltre, nonostante la temperatura sia intorno ai 35 gradi centigradi a differenza di quanto fatto dagli altri condomini, questi ha deciso di chiudere la tapparella ed ogni spiffero di aria. Jeff a poco alla volta si convince che Lars abbia ucciso la moglie, fatto a pezzi il corpo in maniera tale da farlo sparire nel nulla. Inoltre, notando uno scavo nell’aiuola, crede che il suo corpo sia stato seppellito proprio li. Poco alla volta Jeff riesce a convincere della propria tesi anche l’infermiera, la stessa Lisa ed un amico detective che tuttavia non può intervenire in quanto non vi sono delle prove in tal senso. Accade così che Jeff dalla propria sedia a rotelle gestisce le mosse per scoprire la verità mandando in avanscoperta la propria fidanzata e la stessa infermiera.

