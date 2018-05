LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2/ Anticipazioni 24 maggio 2018: Lorenzo ha scelto Marina?

La mafia uccide solo d'estate 2 anticipazioni del 24 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Lorenzo cerca un punto d'incontro con Pia, ma tutto va a rotoli.

La mafia uccide solo d'estate 2, in prima Tv assoluta su Rai 1

LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 24 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio de La mafia uccide solo d'estate 2, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'omicidio di Piersanti Mattarella metterà in subbuglio tutta Palermo. Salvatore però ha altro a cui pensare, dato che verrà incuriosito dall'affetto con cui il Signor Pellerito tratta i pupi siciliani. Alice aiuterà infine il fratello a convincere il commerciante a raccontare che cosa è successo e perché sia così triste. Si scopre così che diversi anni prima qualcuno gli ha rubato i pupi siciliani a cui tiene tanto e solo perché si era rifiutato di pagare il pizzo. All'epoca riuscì a salvare solo un pupo siciliano. Anche se nel discorso di Pellerito non c'è traccia della mafia, Salvuccio capisce subito che qualcosa non quadra. Nel frattempo, Lorenzo è ormai nel pieno dello sconforto. Ancora una volta la Sicilia è caduta nelle mani di Cosa Nostra e il delitto di Mattarella ne è la prova. Al suo fianco ancora una volta ci sarà Marina, che ha i suoi stessi pensieri. Pia però inizia a notare come la complicità fra i due sia aumentata e riferisce tutto a Patricia, che tuttavia è alle prese con i nuovi problemi con Massimo.

L'uomo infatti ha preso le distanze da lei per trascorrere il tempo a Iolanda, di cui sta curando il progetto discografico. Scoperto che cosa c'è dietro il disco, Massimo decide di spedire Iolanda in Brasile senza informarlo di quanto scoperto. Chiede inoltre a don Masino di potersi licenziare e il boss gli promette quindi che portato a termine un ultimo incarico, potrà riavere la sua libertà. In seguito, Lorenzo scopre che ci sono diverse falle in un appalto assegnato dalla Regione e decide di indagare. Si rivolge però a Marina perché possa aiutarlo nell'impresa, senza informare Pia di quanto sta accadendo. Scoprono così che i vincitori dell'appalto non avrebbero potuto gareggiare. Nel pieno dell'euforia per aver trovato una prova, Lorenzo e Marina finiscono per baciare, ma il primo cerca di fare di tutto per dimenticare quanto accaduto. Si concentra però sull'inchiesta e informa il superiore, che però gli fa capire di lasciar perdere tutto. Anche se Lorenzo sarà sempre più sconfortato, Marina lo spingerà a portare tutti i documenti da un giornalista per poter far scoppiare la bomba. Nel frattempo, Rosario chiede ad Angela di uscire e cerca di baciarla. Lei però non reagisce bene e i due finiscono per litigare. Nel mezzo della lite, Angela confessa inoltre di aver abortito. Massimo invece si concentra sulla spedizione richiesta dal boss, ma viene colto quasi sul fatto dalla Polizia. Dopo aver provocato un corto circuito in casa per sfuggire all'arresto, si rifugia a casa di Lorenzo e Pia senza dire nulla. La donna però manifesta la sua gelosia nei confronti del marito, spingendolo ad uscire di casa. Quando scopre che il giornale ha pubblicato la sua inchiesta, informa subito Marina del successo ottenuto.

ANTICIPAZIONI DEL 24 MAGGIO 2018, EPISODIO 5

Massimo è ancora ricercato dalla Polizia e deve fare di tutto per rimanere a casa di Pia senza rivelare nulla sul vero motivo. Lorenzo invece è ormai soddisfatto della denuncia che ha smosso i giornali locali e decide di allontanarsi al tempo stesso da Marina, chiedendo a Pia di partire con lui per qualche giorno al mare. I due avranno così modo di riavvicinarsi e confidarsi i rispettivi segreti, mentre l'hotel in cui soggiornano è nel mirino della Polizia per un'operazione della Narcotici. Intanto, Angela e Rosario trovano il modo di riavvicinarsi e affrontano insieme la visita militare che garantirà al ragazzo il rinvio. A Palermo intanto il giudice Costa mette in atto un'operazione Antimafia di grande portata, con l'obbiettivo di arrestare il padre di Alice ed altri boss mafiosi di grande rilievo. Lorenzo invece ottiene una promozione grazie al licenziamento improvviso del suo capo, ma i suoi rapporti con Pia crollano del tutto quando scopre che la moglie ha ricevuto una raccomandazione da Buscetta.

© Riproduzione Riservata.