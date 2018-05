La Dieta Lemme a Pomeriggio 5/ La sfida del farmacista: “Una famiglia di obesi ha risposto al mio appello…”

La Dieta di Alberico Lemme a Pomeriggio 5, la sfida del farmacista del celebre farmacista è stata vinta? “Una famiglia di obesi ha risposto al mio appello…”.

24 maggio 2018 Valentina Gambino

La Dieta Lemme a Pomeriggio 5

Non durante la domenica ma direttamente nel corso di Pomeriggio 5. Oggi ci sarà modo di vedere Alberico Lemme in onda con Barbara d’Urso nel corso del suo programma in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Un post condiviso su Instagram chiarisce ogni dubbio: “Oggi, giovedì 24 maggio 2018, alle 17.30 sarò a Pomeriggio 5 - Canale 5 da Barbara D'Urso per la SFIDA DEL SECOLO: una famiglia di grandi obesi ha risposto all'appello. Sono stati accettati da me per iniziare l'avventura dimagrante con il sottoscritto ovvero per mangiare a sazietà e dimagrire sotto controllo medico”. Di questo infatti, si era parlato proprio di recente in onda durante Domenica Live. Il noto farmacista poi, invita tutti a seguirlo: “Se volete sapere come sta andando sintonizzatevi oggi e ne vedrete delle belle”. Non solo dieta in onda oggi pomeriggio: “La prima cosa bella sarà il mio luc (in inglese: look). Commentate, condividete e godetevi lo spettacolo. dr. Lemme il genio Imperatore Pazzo !!! Il mio è amore!”, confida Lemme per poi terminare il suo post con un lunga serie di hashtag: #dietalemme #drlemme #filosofialimentare #rivoluzionedimagrante #barbaradurso.

La Dieta Lemme a Pomeriggio 5

Alberico Lemme proprio tramite la sua pagina di Instagram, aveva condiviso alcuni giorni fa anche un post "motivazionale" sul lavoro: "Ribadisco che sono 18 anni che non faccio un giorno di vacanza e lavoro 18 ore al giorno, le restanti 6 ore elaboro. Io ho realizzato il sogno di cambiare il mondo. Morale della favola: smettetela di piangervi addosso, farvi i selfie, perdere tempo sui social che non portano pane a casa, imparate a lavorare, a fare qualsiasi cosa, e quando la state facendo innescate in voi il pensiero creativo attraverso il lavoro. Ripeto, qualsiasi lavoro. Iniziate a produrre e poi i sogni diventano realtà", ha scritto. Successivamente il suo pensiero si è ampliato con una offerta di lavoro nella sua azienda: "OFFRO lavoro (non ‘posto di lavoro’) come RAGIONIERE/A con possibilità di alloggio gratuito a Desio (MB), ovviamente contratto, stipendio ecc. Vediamo quanti hanno il coraggio di mandare il curriculum e correre il rischio di essere assunti!". Staremo a vedere se durante la nuova puntata di Pomeriggio 5, oltre alla sfida, il Dottor Lemme ci aggiornerà riguardo la sua offerta lavorativa: avrà trovato il ragioniere dei suoi sogni?

© Riproduzione Riservata.