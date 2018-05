La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 24 maggio: l'incidente di Caluso e tanta cronaca

Quali saranno i temi della puntata di oggi, 24 maggio, de La Vita in Diretta: tanta cronaca con ospite in studio l'avvocato Bocciolini e l'incidente a Caluso tra il treno e il tir

24 maggio 2018 Hedda Hopper

La vita in diretta

Quali saranno i temi della nuova puntata di oggi, 24 maggio, de La Vita in diretta? Sicuramente i piani saranno stravolti da quello che è accaduto ieri sera nella provincia di Torino dove, un treno regionale, si è scontrato con un Tir fermo sui binari in prossimità di un passaggio a livello. L'impatto violentissimo ha fatto due morti e almeno 25 feriti e i giornalisti in diretta dal posto dell'incidente terranno aggiornato il pubblico con le ultime novità e anche con le prime interviste esclusive ai protagonisti di questa tragedia. I superstiti, i testimoni diretti ma anche tutti gli addetti ai lavori che sono già sul posto da ieri sera e hanno annunciato che lo spostamento del mezzo impegnerà molto tempo. Si parlerà di cronaca anche dalle 17.00 con l'avvocato Bocciolino ospite nello studio di Marco Liorni e Francesca Fialdini.

I TEMI DELLA PUNTATA TRA CRONACA E GOSSIP

L'avvocato stesso, sui social, ha annunciato la sua presenza in studio ma non ha rivelato quale sarà il tema della sua presenza. Forse si parlerà ancora del caso di Chieti e di Filippone? Quello che è certo è che nella penultima puntata della settimana ci sarà modo di parlare anche di gossip e di Royal Wedding. Proprio ieri sono andate in onda le scene della prima uscita ufficiale da marito e moglie di Meghan Markle ed Harry, ci saranno nuovi dettagli sulla loro nuova vita insieme? Lo scopriremo oggi pomeriggio durante la messa in onda della nuova puntata del programma.

