Lorenzo Riccardi ha avuto un incidente/ Uomini e Donne: “Qualcuno non vuole che arrivi alla scelta…”

24 maggio 2018 Valentina Gambino

Anche questa nuova stagione di Uomini e Donne sta per giungere al termine. Dopo circa sette mesi, anche Sara Affi Fella è finalmente pronta alla scelta finale. La seconda parte del trono classico ha aperto le danze con la decisione di Nicolò Brigante, uscito dal programma insieme a Virginia. Spazio poi per Nilufar Addati che ha scelto Giordano e inaspettatamente Mariano uscito fuori dal programma con Valentina. Sara a breve registrerà la sua decisione finale: Lorenzo Riccardi o Luigi Mastroianni? Martedì 29 maggio finalmente avrà modo di registrare in villa la puntata che probabilmente chiuderà le danze del dating show condotto da Maria De Filippi. Mentre Luigi ha passato gli ultimi giorni al fianco dell'amico Giordano e la sua fidanzata, Lorenzo ha avuto un "piccolo incidente di percorso". Il milanese infatti ha raccontato tramite le Instagram Stories di avere avuto un incidente in moto.

"Ciao ragazzi! Mi avete scritto in tantissimi, è vero ho fatto un incidente oggi, io ero in moto e una mi è venuta addosso con la macchina, tagliandomi la strada. Ho due costole rotte! C’è qualcuno che non vuole che arrivi alla scelta, ma o mi sparate o io alla scelta mi presento!", ha fatto sapere Lorenzo Riccardi su Instagram. Messo da parte lo spavento, il braccio ingessato e le due costole rotte, il corteggiatore di Uomini e Donne non molla la presa e cercherà di farsi scegliere da Sara Affi Fella che dopo mesi, ha finalmente preso la sua decisione finale. "Un cobra ferito! Ti voglio bene cobra!", queste le parole di Nicolò Ferrari, amico di Lorenzo che ha postato una Stories in sua compagnia. Lorenzo però, insofferente come non mai ha affermato di avere dolore e di non riuscire nemmeno a dormire. Staremo a vedere se presto arriverà per lui la gioia più grande con la scelta di Sara.

