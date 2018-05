MICHELLE HUNZIKER/ Pronta e replicare il successo della prima puntata (Vuoi scommettere?)

Michelle Hunziker torna questa sera al timone di Vuoi scommettere?, il programma di Canale 5 in onda a partire dalle 21.20. Con lei ci sarà ancora una volta Aurora Ramazzotti.

24 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Dopo l'esordio della scorsa settimana, quando la prima puntata di Vuoi Scommettere? ha conquistato oltre 4 milioni di telespettatori con uno share del 23.2%, Michelle Hunziker si prepara a fare il bis con il secondo appuntamento della stagione. Anche questa sera, la padrona di casa accoglierà nello studio di Canale 5 sette nuovi ospiti (associati ad altrettanti protagonisti nelle diverse sfide della serata), che dovranno scommettere su un concorrente pagando un pegno in caso di sconfitta. È così che nel parterre siederanno Ilary Blasi, Claudio Amendola, Ilenia Pastorelli, Pucci, Pintus e Nicola Savino, ma la nuova sfida di Michelle Hunziker sarà quella di confermare i risultati del primo appuntamento, quando sui social ha commentato così: "Non so descrivervi la gioia per il meraviglioso risultato - si legge sul profilo Instagram della conduttrice - Il frutto di questo successo è stato quello di un team di 200 persone le quali hanno lavorato sodo e con passione per costruire un programma pulito, divertente e di qualità!". "Grazie a tutti voi! La prima scommessa è stata vinta", continua sul web la conduttrice, che fra le righe non risparmia qualche piccolo dettaglio sull'appuntamento in onda questa sera: "Vedrete la seconda puntata che ridere!"

LA FRATTURA TRA MICHELLE HUINZIKER E AURORA RAMAZZOTTI

Oggi appaiono serene, e nella prima puntata di Vuoi scommettere? hanno dimostrato di avere sinergia da vendere, eppure il rapporto fra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non è stato rose e fiori e, in un periodo in particolare, fra loro c'è stata una grossa frattura. Aurora, poco più che adolescente, ha cominciato infatti a manifestare un carattere piuttosto ribelle, fino a decidere di allontanarsi dalla famiglia per andare a vivere da sola: "Era l’unico modo perché capisse come è la vita: aveva iniziato a guadagnare bene, grazie a X Factor, e se ti succede quando sei così giovane è un attimo rovinarsi", ha ricordato la conduttrice sulle pagine del settimanale F, dove ha inoltre ripercorso quella decisione così sofferta che forse ha cambiato per sempre il destino di sua figlia: "Un genitore ha il compito di non farti sbattere contro il muro e crearti danni permanenti. Con Aurora ci siamo andati molto vicino, anche fisicamente. È proprio nel momento in cui il figlio vuole allontanarsi che il genitore deve essere attentissimo: è un momento critico e rischia di perderlo".

DOPO SILVIO BERLUSCONI, LA SCOMMESSA CON MATTEO SALVINI

Nella seconda puntata di Vuoi scommettere?, Michelle Hunziker continuerà a portare avanti la sua personale scommessa nella lotta alla violenza sulle donne e, in vista del progetto "codice Rosso", che sancisce la priorità assoluta delle denunce di violenza sulle donne, incontrerà un esponente del mondo della politica. Nel primo appuntamento la conduttrice ha raggiunto Silvio Berlusconi, che ha sottoscritto con fermezza il suo progetto commentando il suo atavico supporto alla causa: "Noi abbiamo sempre avuto presente la necessità di avere donne con diritti pari a tutti i cittadini. Lo stato deve garantire la sicurezza delle donne"; in questa puntata, invece, Michelle Hunziker incontrerà il leader della Lega Matteo Salvini, al quale farà leggere il testo della lettera al fine di ottenere anche il suo appoggio. Riuscirà la conduttrice a vincere la scommessa e a portare in parlamento la sua proposta di legge a favore delle vittime di violenza?

