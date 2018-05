Morgan Freeman accusato di molestie sessuali/ Cnn: "8 donne denunciano palpeggiamenti e gesti inappropriati"

Morgan Freeman accusato di molestie sessuali, la star di Hollywood denunciata alla Cnn da 8 donne per palpeggiamenti, commenti non graditi e atteggiamenti inappropriati

Morgan Freeman (Facebook)

Morgan Freeman accusato di molestie sessuali, nuovo scandalo a Hollywood. Dopo il caso Harvey Weinstein, con il super produttore che è stato denunciato da numerose attrici e addette ai lavori per abusi, è il turno di un’altra star: parliamo del noto attore Morgan Freeman, vincitore del Premio Oscar al miglior attore protagonista nel 2005 per la sua interpretazione in “Million Dollar Baby”. Intervistate dalla Cnn, otto donne hanno accusato l’artista di Memphis per molestie, palpeggiamenti, commenti non graditi e comportamenti inappropriati sui set di due film che lo hanno visto protagonista, ovvero “Insospettabili sospetti” del 2017 e “Now you see me” del 2013. E non solo: altre otto persone hanno confermato ai microfoni dell’emittente televisiva di aver assistito alle molestie in questione, peraltro senza averle subite di persona. Morgan Freeman non ha ancora rilasciato dichiarazioni o repliche sulle voci delle ultime ore ed è attesa una sua presa di posizione.

MORGAN FREEMAN ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI

Il servizio della Cnn sta facendo il giro del mondo e alcuni dei racconti in questione fanno venire i brividi. Una assistente di produzione de “Insospettabili Sospetti” ha rivelato che l’attore-regista l’ha sottoposta quotidianamente a commenti sgraditi riguardo il suo aspetto fisico ma non solo: Morgan Freeman l’avrebbe anche palpeggiata e le avrebbe fatto dei massaggi sulla schiena non richiesti. inoltre, l’attore 81enne avrebbe provato a sollevarle ripetutamente la gonna. Una di queste scene avvenne sotto lo sguardo dell’attore Alan Arkin, con Freeman che rimase senza parole. Un altro racconto è quello di una assistente di produzione di “Now you see mee”: “Sapevamo che se stava arrivando non dovevamo vestire magliette che mostrassero il seno e niente che mostrasse il sedere, nulla di aderente”, le parole della donna a causa dei commenti fisici di Morgan Freeman. Una esperienza che ha turbato la donna, tanto da spingerla ad abbandonare il mondo del cinema.

